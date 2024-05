Mulino: ‘No voy a hablar de mina sin que los arbitrajes se suspendan de buena fe’

El electo presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó que no hablará de una posible apertura de la mina con el objetivo de concretar su cierre, si los arbitrajes que hay contra el Estado panameño no se suspenden de buena fe.

Mulino, en una entrevista en el programa radial “Panamá en Directo”, sostuvo que saldrá primero del tema de la Caja Seguro Social, antes de abordar la problemática de la mina.

“Nada me va a cambiar esa hoja de ruta; después veré la mina. He conversado con personas que saben más de minería que yo, que no sé absolutamente nada en el sentido de que para poder cerrarla hay que abrirla para que de los flujos que genere eso, se pueda organizar su cierre”, indicó.

No obstante, Mulino fue enfático en señalar que “no voy a hablar de mina sin que esos arbitrajes se suspendan de buena fe, eso no va a significar que no van a seguir (...), ni que va a haber acuerdo o que no; lo digo por primera vez, no voy a aceptar hablar de mina con esos arbitrajes activos”.

Agregó que este será un tema importantísimo a tratar, y recalcó que lo único que puede adelantar es que cualquiera que sea la solución, no pasa por otro contrato.

“El esquema tiene que cambiar, ese contrato plagado de inconstitucionalidades ni siquiera me lo mencionen como término de referencia (...) a mí me toca gobernar y gobernar es decidir, y he dicho y lo reitero ante el país, la mina será abordada muy responsablemente y espero lo mismo de la contraparte”, enfatizó.

Recordó a la empresa minera que no se tiene que olvidar que el gobierno es dueño de esa concesión y como dueño de esa concesión prevalecerá el criterio de propiedad estatal.

Aunque Mulino dijo que desconoce el nivel de avance de esos arbitrajes, expresó que no se sentará a la mesa con un foro abierto en Miami en donde tienen a Panamá demandado “por no sé cuántas decenas de millones de dólares por lo que pasó; para poder hablar de buena fe, los arbitrajes se tienen que suspender y si no ‘rifa time’, pero a mí no me van a sentar a una mesa como presidente a hablar con nadie con una demanda interpuesta”.