Mulino pide retirar proyecto de ley que otorga más poderes al Ministerio Público

La propuesta de ley del Ministerio Público (MP) para ampliar sus facultades en las investigaciones anticorrupción generaron este jueves reacciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien adelantó que ya pidió su retiro al procurador Luis Gómez.

Se trata de la ley general anticorrupción, anteproyecto que permitiría a la fiscalía sustentar sus investigaciones con base en auditorías internas, informes financieros o periciales, elaborados por especialistas del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forenses u otros expertos; sin esperar las auditorías de la Contraloría General de la República. A juicio de Mulino, la iniciativa podría dar una excesiva discrecionalidad a los fiscales al momento de avanzar las investigaciones.

“He hablado con el procurador que debería retirarla y volverla a replantear mejor, porque a mis en lo personal si me preocupa que, so pretexto de hacer justicia más rápida, quedemos en manos de fiscales que pueden, no digo que esté pasando, pero que pueden estar teledirigidos a acatar órdenes y no a hacer investigaciones”, dijo este jueves 2 de octubre, durante su conferencia de prensa semanal.

La propuesta cambiaría la dependencia exclusiva del MP a los informes de auditoría de Contraloría de la República, como lo establece la Ley 59 del 29 de diciembre de 1999, que reglamenta el asunto sobre la lucha contra la corrupción administrativa. Allí precisa que es competencia de Contraloría iniciar, de oficio o ante una denuncia, un proceso para determinar si un funcionario ha incurrido en enriquecimiento injustificado.

Mulino señaló que el anteproyecto tiene algunos aspectos “positivos” pero insistió en que debe ser revisado en favor de una propuesta “más integral”.

“Yo lo único que aspiro es que trabajen en armónica colaboración (entre Contraloría y Ministerio Público), la persona que certifica el mal uso de los fondos públicos es el contralor general de la República”, remarcó.

La Contraloría informó en junio pasado que avanzaban al menos 500 auditorías que incluían universidades públicas, gobiernos locales, la Asamblea Nacional y empresas con participación del Estado. Sin embargo, de acuerdo con un informe de la entidad presentado en julio, estos solo alzaban las 237 auditorías, siendo enviados hasta esa fecha 88 al MP y las restañes al Tribunal de Cuentas (TC). Cifras que arrojaron inconsistencias en cuanto a los registros del MP y el TC sobre las auditorías recibidas, que fue revelando en una investigación de La Estrella de Panamá.

Hallazgos con planillas abultadas, en mal en recursos del Estado y contratos irregulares, serían algunos de los hallazgos que ha adelantado Contraloría y que valora en varios cientos de millones en concepto de lesiones al erario público.