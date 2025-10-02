Mulino pide retirar proyecto de ley que otorga más poderes al Ministerio Público

El mandatario también hizo referencia al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró inconstitucional el actual mecanismo de elección para los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen); en la que respaldó el nuevo escenario en el que los aspirantes tendrá que buscar los votos para llegar a la curul.'Es la manera más democrática de elegir miembros del Parlacen, que vayan, compitan en una papeleta y se escojan, como debe ser (...) yo creo que eso es democracia. Ponerlos de a dedo les quita legitimidad y siempre viene el juega vivo, que se tratan de coger más curules', señaló.Mulino descartó que vaya a planear una salida del Parlacen y manifestó sus 'reservas' en torno al organismo. 'Yo prefiero mantener la buena relación con algunos Estados centroamericanos que enfrascarme en una pelea del Cid Campeador, no hace sentido', acotó.