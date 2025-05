Mulino revela motivo de cancelación de conferencia de prensa

El presidente de la república, José Raúl Mulino, se refirió en una publicación en su cuenta oficial de X, a la cancelación de su conferencia de prensa semanal del día de mañana.

De acuerdo al mandatario, se debe a un procedimiento médico que se le realizó el día de hoy que no podrá presentarse mañana en el Palacio de las Garzas.

“Mis excusas por no poder mañana tener mi conferencia de prensa de los jueves. Por un procedimiento médico que me practicaron hoy me debo tomar un reposo breve”, dijo.