20 de diciembre: monseñor Ulloa exige justicia y verdad para Panamá

En el marco de la conmemoración del 20 de diciembre de 1989, Monseñor José Domingo Ulloa pronunció un mensaje cargado de memoria, verdad y compromiso con la historia nacional. Desde el Jardín de Paz, donde reposan los restos de muchas de las víctimas de la invasión estadounidense a Panamá, el Arzobispo de Panamá hizo un llamado a la conciencia colectiva del país.'Hoy nos detenemos ante la historia. Nos convoca una fecha grabada con dolor en la memoria patria: 20 de diciembre de 1989, cuando Panamá fue herida en lo más profundo de su ser. Esa herida sigue interpelando en la conciencia nacional y nos reclama verdad, memoria y justicia', expresó.