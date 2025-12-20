20 de diciembre: monseñor Ulloa exige justicia y verdad para Panamá

En el marco de la conmemoración del 20 de diciembre de 1989, Monseñor José Domingo Ulloa pronunció un mensaje cargado de memoria, verdad y compromiso con la historia nacional. Desde el Jardín de Paz, donde reposan los restos de muchas de las víctimas de la invasión estadounidense a Panamá, el Arzobispo de Panamá hizo un llamado a la conciencia colectiva del país. “Hoy nos detenemos ante la historia. Nos convoca una fecha grabada con dolor en la memoria patria: 20 de diciembre de 1989, cuando Panamá fue herida en lo más profundo de su ser. Esa herida sigue interpelando en la conciencia nacional y nos reclama verdad, memoria y justicia”, expresó.

Durante su intervención, Monseñor Ulloa subrayó que honrar a los caídos no es un acto de resentimiento, sino un deber patriótico. “Una nación que olvida a sus muertos debilita su identidad. Una nación que los recuerda con verdad fortalece su dignidad”, afirmó, al tiempo que insistió en que la memoria histórica no debe ser vista como una consigna ideológica, sino como un derecho de las víctimas, una obligación moral del Estado y un patrimonio irrenunciable del pueblo panameño. A más de tres décadas de los hechos, el Arzobispo reconoció que la verdad histórica aún no ha sido plenamente esclarecida. “Persisten preguntas abiertas, cifras imprecisas, relatos incompletos. Y mientras la verdad no se conozca en su totalidad, la herida sigue abierta”, advirtió. En ese sentido, reiteró la urgencia de recuperar, custodiar y transmitir la memoria del 20 de diciembre, lo que implica —dijo— una investigación rigurosa, apertura de archivos y voluntad institucional. “No se trata de reescribir la historia, sino de reconocerla plenamente y asumirla con responsabilidad”, puntualizó. Finalmente, Monseñor Ulloa hizo un llamado a educar a las nuevas generaciones en el amor por Panamá y en el conocimiento de su historia: “La verdadera grandeza de la patria se mide por su capacidad de afrontar la verdad y defender la dignidad de su pueblo”. “Que Panamá, herida y esperanzada, continúe avanzando como una nación que no huye de su historia, sino que la asume con verdad, justicia y responsabilidad”, sostuvo Monseñor.