A dos días del Terremoto: Panamá inicia remoción de escombros, rehabilitación de carreteras y reapertura gradual de hospitales

El Gobierno de Panamá ofreció este domingo un balance integral sobre las acciones emprendidas tras el terremoto de magnitud 5,7 registrado el viernes, que afectó varias provincias del país. La conferencia de prensa estuvo encabezada por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, acompañado por la subdirectora del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), Malixy Rivera, además de autoridades del sector salud, obras públicas, por mencionar algunos. Orillac recordó que el presidente de la República, José Raúl Mulino, realizó una gira en la provincia de Herrera, visitando comunidades afectadas y escuchando directamente a los damnificados. Además, confirmó que el Metro de Panamá opera con normalidad en sus líneas 1 y 2, mientras que la línea 3 y el túnel bajo el canal no sufrieron daños y continúan en construcción. El ministro de la Presidencia también anunció que el Parque Omar seguirá recibiendo donaciones por dos días más, en apoyo a las familias afectadas. La subidrectora del Sinaproc, por su parte, detalló que se han evaluado más de 1,200 incidencias en zonas impactadas, incluyendo hospitales y edificios gubernamentales. Señaló que se han movilizado 63,000 libras de carga aérea y más de 250 toneladas de asistencia humanitaria por vía terrestre hacia provincias como Veraguas, Los Santos, Coclé y Herrera. La funcionaria advirtió que las condiciones climáticas complican el acceso a algunas comunidades, debido a lluvias intensas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra. Hizo un llamado a la población a mantener la calma y confiar en las operaciones de asistencia que continuarán en los próximos días.

Sector salud: reapertura gradual y atención garantizada

El ministro de Salud, Fernando Boy Galindo, informó que hospitales como el Aquilino Tejeira (Penonomé), el Cecilio Castillero (Chitré) y el Joaquín Pablo Franco Sayas (Las Tablas) están siendo limpiados y habilitados para retomar la atención médica. Explicó que algunos pacientes fueron trasladados al Hospital Anita Moreno (Regional de Azuero) para garantizar continuidad en los servicios. Sobre el Hospital Santo Tomás (Ciudad de Panamá), Galindo aseguró que los 405 pacientes de diálisis ya fueron reubicados y recibirán tratamiento entre lunes y martes. Aunque un edificio antiguo resultó afectado y no podrá utilizarse, el ministro transmitió tranquilidad al señalar que los pacientes tendrán atención asegurada. También destacó que hospitales como el Dr. Luis “Chicho” Fabrega (Veraguas) ya retomaron cirugías y operaciones normales.

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon Vásquez, señaló que tras inspecciones en 80 instalaciones de salud, las afectaciones fueron mínimas y los servicios continúan. Vásquez pidió a la población priorizar casos urgentes como diálisis, partos y emergencias vitales, y exhortó a confiar en las inspecciones técnicas. “Si un área ha sido revisada y declarada segura, los pacientes estarán mejor protegidos dentro que afuera expuestos a otros riesgos”, sentenció. Subrayó que el miedo es comprensible, pero la seguridad y la solidaridad deben guiar las decisiones.

Obras Públicas: daños en carreteras y puentes

El ingeniero Edil Lewis, director de Estudio y Diseño del Ministerio de Obras Públicas (MOP), explicó que tras recorridos en Veraguas y Los Santos se identificaron fracturas de cerros, deslizamientos y afectaciones en puentes cercanos al epicentro. En Torio (Veraguas) se habilitó paso para vehículos de emergencia y ayuda humanitaria, aunque la vía sufrió fracturas. En la carretera Mariato–Quebro–Arena Flores se detectaron desplazamientos horizontales en puentes, que serán corregidos con técnicas de restitución de apoyos. En Las Tablas–Flores de Tonosí, un cerro bloqueó la vía, pero equipos ya trabajan para habilitar al menos un carril. Puentes como el del río Tonosí y el río Oria presentan desplazamientos y cierres temporales para vehículos pesados. En el sector de Úcaro, cerca del epicentro, se registró un hundimiento con desnivel de calzada de hasta 0,5 G de aceleración, lo que obligará a rehabilitar tramos completos.

Instituto de Mercadeo Agropecuario: entrega de alimentos casa por casa

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, destacó que, pese a las dificultades de acceso, se han fabricado más de 22,000 bolsas de alimentos desde el sábado, distribuidas en Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos. El combo entregado incluye arroz, aceite, tuna, jamonilla, sardinas, lentejas, frijoles, coditos, espagueti, crema de maíz, azúcar y sal. Murillo aseguró que la distribución se realiza casa por casa, en coordinación con autoridades locales y otras instituciones del Estado. Entre los puntos más críticos alcanzados mencionó Flores de Tonosí, Chepo de las Minas y comunidades apartadas como El Lichal, Río Negro, La Desbarrancada y La Pitalosa. Además, anunció que el martes abrirán las 17 tiendas del pueblo para atender a la población de manera regular.

Aeronáutica Civil: normalidad en aeropuertos y apoyo aéreo a comunidades