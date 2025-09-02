Activan campaña contra negligencia médica en Panamá

Recientemente, un hombre de 47 años falleció después de esperar cinco horas para ser atendido en el hospital Nicolás A. Solano. Días antes, una madre, de 29 años<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/hospital-nicolas-solano-minsa-aclara-no-ocultara-nada-en-casos-de-negligencia-DJ15584007" target="_blank">, y sus gemelos también perdieron la vida en un caso relacionado a la supuesta mala atención. </a></b>En esta caso, sí lograron ser atendidos en el <b><a href="/tag/-/meta/hst-hospital-santo-tomas">Hospital Santo Tomás</a> y en el <a href="/tag/-/meta/hospital-del-nino">Hospital del Niño.</a></b>