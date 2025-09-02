Activan campaña contra negligencia médica en Panamá

Eduardo Leblanc González, Defensor del Pueblo, se reunió con los miembros de la Campaña Cinta Chocolate buscando reactivar el convenio institucional y abordar los derechos a la salud y de los pacientes en los hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), que han presentado denuncias de mala praxis médica. Para el ombudsman panameño, es fundamental respaldar el trabajo de la Cinta Chocolate, una organización que defiende los derechos de los asegurados. “Estamos coordinando una serie de actividades conjuntas para que se respeten sus derechos humanos”, afirmó Leblanc de acuerdo a un comunicado oficial.

El próximo 17 de septiembre, Mariela Arce, presidenta de la Campaña de la Cinta Chocolate, anunció que tendrán actividades por el Día Internacional de la Seguridad del Paciente, centradas en cuidados seguros para recién nacidos y niños, y la promoción de una atención “digna y humanizada”. Dicha campaña recibirá el apoyo de la Defensoría del Pueblo. Presuntas negligencias médicas recientes en los hospitales de Panamá En agosto de este 2025, Leblanc afirmó que la Defensoría ha gestionado al menos 246 casos relacionados con mala atención, demoras en cirugías y fallas en alimentación e higiene, en lo que describió como un “patrón nacional”.