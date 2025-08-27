  1. Inicio
Hospital Nicolás Solano: Minsa aclara no ocultará nada en casos de negligencia

Más de 60 mil personas se atienden al año en el cuarto de urgencias del Hospital Nicolás A. Solano.
Kathyria Caicedo
  • 27/08/2025 20:33

En las últimas semanas, el Hospital Nicolás A. Solano ha sido objeto de varias denuncias por supuesta mala atención médica, el Ministerio Público adelanta investigaciones.

La muerte de varios pacientes que han acudido por atención al Hospital Nicolás A. Solano, en el distrito de La Chorrera, ha generado el inicio de varias investigaciones por parte del Ministerio Público.

En medio de la situación, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, recorrió el hospital y aseguró que “todo aquel que hace un daño y lo hace por negligencia debe ser culpado y debe pagar por su falta”.

Todo inició con la denuncia de la familia de Laritza Jiménez, de 29 años, quien recibió atención en urgencias de este nosocomio por su embarazo gemelar. Tanto ella como sus bebés fallecieron.

Desde ese momento, una ola de casos y denuncias han comenzado a hacerse públicos. Recientemente, se suspendió a un médico involucrado en un procedimiento durante el cual un paciente sufrió quemaduras.

“Ha habido varios casos y el Ministerio está totalmente dispuesto a someter todos los expedientes y todas las pruebas para que el Ministerio Público lo analicé y hallé culpabilidad o inocencia en un caso u otro. Y si hay culpabilidad, ojalá que le caiga todo el peso de la ley a los que están siendo negligentes”, agregó el Ministro.

Realizarán adecuaciones en el Hospital Nicolás A. Solano

Tras el recorrido de Boyd Galindo, el Ministerio de Salud ha confirmado que el Hospital Nicolás A. Solano sufrirá una importancia intervención.

Los trabajos incluirán:

- Pintura de la fachada externa

- Instalación de aires acondicionados tipo “Split”

- Ampliación del Cuarto de Urgencias

- Construcción un nuevo Hospital Materno Infantil

