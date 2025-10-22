Estados Unidos impone nuevas sanciones petroleras a Rusia y suspende la cumbre Trump-Putin en Budapest

Estados Unidos anunció un <b>nuevo paquete de sanciones contra el sector petrolero ruso</b>, considerado el motor de su economía, como represalia por lo que calificó como una 'falta de compromiso real' del Kremlin con un proceso de paz en Ucrania.El anuncio, hecho por el <b>Departamento del Tesoro</b>, representa un cambio importante en la estrategia de Washington hacia el conflicto y llega apenas un día después de que la <b>Casa Blanca suspendiera la cumbre prevista entre Donald Trump y Vladímir Putin en Budapest</b>.El <b>secretario del Tesoro, Scott Bessent</b>, adelantó las medidas en una conferencia de prensa antes de la reunión entre Trump y el secretario general de la OTAN, <b>Mark Rutte</b>, celebrada en la Casa Blanca. 'Vamos a anunciar un aumento sustancial de las sanciones a Rusia', declaró, señalando que la decisión se tomaría al cierre de los mercados.Hasta ahora, Trump había amenazado en varias ocasiones con endurecer la presión económica sobre Moscú, pero sin concretarlo. Su administración se había limitado a imponer aranceles a la India por comprar petróleo ruso, sin extenderlos a China —principal cliente de Moscú— ni al propio régimen ruso.