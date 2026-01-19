Aduanas e Interpol chocan por inspecciones en Paso Canoas

Un fuerte conflicto mantiene en estado de alerta a los funcionarios de la Dirección de Aduanas en Paso Canoas, quienes denuncian una grave intromisión de unidades de Interpol y exmiembros de la Policía Nacional en las labores que, por ley, le corresponden exclusivamente a Aduanas.

Según Enrique Montenegro, secretario general de la Asociación Nacional de Funcionarios Aduaneros, la situación ha generado zozobra, tensión y malestar entre los trabajadores, al punto de amenazar con desestabilizar el normal funcionamiento de la entidad en esta estratégica zona fronteriza.

Montenegro explicó que actualmente se presentan dos irregularidades serias. La primera, que, por órdenes internas, unidades de Interpol están realizando revisiones de embarques, mercancías y todo lo que cruza por la frontera, una función que es netamente aduanera. “Esto es una clara usurpación de funciones y una violación a la ley”, advirtió.

El dirigente también señaló que, aunque la directora de Aduanas, Soraya Valdivieso, ha nombrado ex policías para apoyar las labores de fiscalización, lo ha hecho de buena fe. Sin embargo, denunció que algunos de estos funcionarios no han dejado atrás su mentalidad policial o militar.

“Han llegado amenazando, coaccionando e intimidando a los funcionarios aduaneros. No entienden que ahora laboran en una institución civil, donde no se obedecen rangos ni órdenes sin cuestionar”, afirmó Montenegro.

El secretario general aseguró que estas anomalías ya fueron notificadas a la directora Valdivieso, dejando claro que el gremio no permitirá que esta situación ilegal continúe.

“De ninguna forma podemos aceptar que otra institución como Interpol haga el trabajo de Aduanas”, recalcó.

Ante la falta de soluciones, la Asociación Nacional de Funcionarios Aduaneros no descarta acciones de fuerza. Montenegro adelantó que viajará próximamente a Paso Canoas para reunirse con los funcionarios del área y coordinar las medidas a seguir.