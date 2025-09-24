Agroferias del IMA | ¿Dónde venderán arroz barato este jueves 25 de septiembre?

El<b> <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a></b> a través de sus redes sociales anunció las sedes de las <b><a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/agroferias-del-ima">agroferias</a></b> que se realizarán el <b>jueves 25 de septiembre desde las 8:00 a.m.</b>, donde ofrecerán productos de la canasta básica a precios accesibles.Importante recordarle a la población llevar la cédula y bolsas reutilizables a las diferentes agroferias.<b>Para el jueves 25 de septiembre, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:</b><b>Herrera: </b>Terrenos detrás del Centro de Salud, corregimiento de Las Cabras, distrito de Pesé.<b>Los Santos: </b>Parque de Pedasí, distrito de Pedasí.<b>Coclé: </b>Casa del Pueblo de El Cristo, distrito de Aguadulce.<b>Darién: </b>Parque Pinogana, distrito de Pinogana.<b>Panamá Oeste: </b>Casa cultural de Las Lajas, distrito de Chame.<b>Panamá: </b>Iglesia Santa Teresita, avenida México, calle 20, corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá.- Predios de la Junta Comunal de la Isla San Miguel, distrito de Balboa.<b>Veraguas: </b>Casa Comunal de Montañuela, distrito de Atalaya.<b>Chiriquí: </b>Rancho El Mullero, corregimiento de Puerto Armuelles, distrito de Barú.<b>Colón: </b>Cancha multiusos de la comunidad de Piña, distrito de Chagres.