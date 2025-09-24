Agroferias del IMA | ¿Dónde venderán arroz barato este jueves 25 de septiembre?

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) a través de sus redes sociales anunció las sedes de las agroferias que se realizarán el jueves 25 de septiembre desde las 8:00 a.m., donde ofrecerán productos de la canasta básica a precios accesibles.

Importante recordarle a la población llevar la cédula y bolsas reutilizables a las diferentes agroferias.

Para el jueves 25 de septiembre, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

Herrera: Terrenos detrás del Centro de Salud, corregimiento de Las Cabras, distrito de Pesé.

Los Santos: Parque de Pedasí, distrito de Pedasí.

Coclé: Casa del Pueblo de El Cristo, distrito de Aguadulce.

Darién: Parque Pinogana, distrito de Pinogana.

Panamá Oeste: Casa cultural de Las Lajas, distrito de Chame.

Panamá: Iglesia Santa Teresita, avenida México, calle 20, corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá.

- Predios de la Junta Comunal de la Isla San Miguel, distrito de Balboa.

Veraguas: Casa Comunal de Montañuela, distrito de Atalaya.

Chiriquí: Rancho El Mullero, corregimiento de Puerto Armuelles, distrito de Barú.

Colón: Cancha multiusos de la comunidad de Piña, distrito de Chagres.