AIG formaliza acuerdo con empresa tecnológica para el Sistema Penal Acusatorio

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N.°125-25 que autoriza a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) a contratar, mediante un procedimiento excepcional, a la empresa Inversiones Tecnológicas de América, S. A., para el soporte de la plataforma tecnológica del Sistema Penal Acusatorio (SPA).

El acuerdo tiene un valor de $3,904,740.30 y abarca servicios de mesa de ayuda, optimización de bases de datos, implementación de mejoras, capacitación, soporte y mantenimiento de los equipos de las salas de audiencias, cubriendo el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.

La AIG ya había trabajado con esta empresa en 2023 mediante el Contrato No.15-2024, garantizando los servicios tecnológicos durante todo ese año. No obstante, debido a que la asistencia técnica continuó en 2024 sin un contrato formal, se decidió regularizar la contratación para poder cancelar los servicios prestados con fondos disponibles del presupuesto fiscal 2025.

El procedimiento excepcional se justifica porque Inversiones Tecnológicas de América, S.A. es el único representante autorizado en Panamá de la Plataforma TEMIX EBS, sistema esencial para la gestión de las instituciones que administran el SPA.

El Informe Técnico Fundado de la AIG establece las condiciones técnicas que deben cumplirse durante este contrato para asegurar la continuidad, estabilidad y operatividad de la plataforma, garantizando así que el Sistema Penal Acusatorio funcione de manera eficiente en todo el país