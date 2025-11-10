Alcalde de Los Santos llama a cumplir con la descentralización en actos del 10 de noviembre

En el marco de los actos protocolares por el <b><a href="/tag/-/meta/10-de-noviembre">10 de noviembre</a></b>, Día del Grito de Independencia de <b><a href="/tag/-/meta/la-villa-de-los-santos">La Villa de Los Santos</a></b>, el alcalde <b>Raúl Alberto Montenegro Vergara</b> aprovechó su intervención para hacer un llamado a la unidad de las autoridades locales del país en defensa de la <b>Ley 37 de 2009</b>, que establece el proceso de <b>descentralización municipal</b>.<i>'Hago este llamado de unión de los alcaldes a nivel nacional y de los representantes, a todos los gobiernos locales, a que defendamos la Ley 37 del 2009, donde se habla de la descentralización y se busca que esos fondos recaudados del bien inmueble sean transferidos en su totalidad a los gobiernos locales'</i>, expresó Montenegro Vergara.El alcalde destacó las dificultades que enfrentan los municipios para atender las demandas de la población, muchas veces sin contar con los recursos necesarios. <i>'Es muy difícil ser gobierno local; somos la primera cara al pueblo y, en muchos casos, tenemos que dar respuesta sin contar con los medios'</i>, agregó.Montenegro insistió en que el fortalecimiento de los gobiernos locales <b>es esencial para mejorar la gestión pública, promover el desarrollo de las comunidades y garantizar que los recursos lleguen directamente</b> a las necesidades prioritarias de los ciudadanos.El llamado se dio en el marco de un acto cargado de simbolismo patrio, en el que autoridades locales y nacionales conmemoraron el <b>204° aniversario del Grito de Independencia de La Villa de Los Santos</b>, considerado el primer paso hacia la independencia de Panamá de España.