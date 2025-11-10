Alcalde de Los Santos llama a cumplir con la descentralización en actos del 10 de noviembre

En el marco de los actos protocolares por el 10 de noviembre, Día del Grito de Independencia de La Villa de Los Santos, el alcalde Raúl Alberto Montenegro Vergara aprovechó su intervención para hacer un llamado a la unidad de las autoridades locales del país en defensa de la Ley 37 de 2009, que establece el proceso de descentralización municipal.

“Hago este llamado de unión de los alcaldes a nivel nacional y de los representantes, a todos los gobiernos locales, a que defendamos la Ley 37 del 2009, donde se habla de la descentralización y se busca que esos fondos recaudados del bien inmueble sean transferidos en su totalidad a los gobiernos locales”, expresó Montenegro Vergara.

El alcalde destacó las dificultades que enfrentan los municipios para atender las demandas de la población, muchas veces sin contar con los recursos necesarios.

“Es muy difícil ser gobierno local; somos la primera cara al pueblo y, en muchos casos, tenemos que dar respuesta sin contar con los medios”, agregó.

Montenegro insistió en que el fortalecimiento de los gobiernos locales es esencial para mejorar la gestión pública, promover el desarrollo de las comunidades y garantizar que los recursos lleguen directamente a las necesidades prioritarias de los ciudadanos.

El llamado se dio en el marco de un acto cargado de simbolismo patrio, en el que autoridades locales y nacionales conmemoraron el 204° aniversario del Grito de Independencia de La Villa de Los Santos, considerado el primer paso hacia la independencia de Panamá de España.