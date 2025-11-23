Alerta del MIDA a arrendatarios: advierten de cobros irregulares en la Feria de La Chorrera

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/informacion-util/ya-esta-disponible-el-calendario-oficial-de-ferias-del-mida-para-2026-conozca-el-cronograma-completo-aqui-AD16734037" target="_blank">Según el Calendario de Ferias Nacionales 2026</a></b>, la Feria Internacional de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste, se realizará <b>del 21 de enero al 1 de febrero.</b>En su publicación en la plataforma X (anteriormente Twitter), el MIDA resumió el llamado:<i> 'exhortamos a los usuarios a realizar futuras contrataciones únicamente con la nueva directiva, a fin de evitar cobros irregulares.'</i>Aunque el aviso se centra en La Chorrera, la Comisión Nacional de Ferias precisó que esta comunicación se extiende a los <b>'usuarios de todas ferias del país que estén vencidas en sus plazos de vigencia'</b>, sugiriendo la posibilidad de situaciones similares en otros puntos feriales.