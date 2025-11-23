Alerta del MIDA a arrendatarios: advierten de cobros irregulares en la Feria de La Chorrera

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través de su Comisión Nacional de Ferias, ha emitido una alerta pública dirigida a los arrendatarios de la Feria Internacional de La Chorrera para prevenir estafas y cobros irregulares de permisos para locales.

La advertencia surge debido a que el Patronato de la Feria Internacional de La Chorrera ha vencido en su plazo de vigencia y se encuentra en proceso de elegir a los nuevos patronos que conformarán la Junta Directiva.

El comunicado oficial, firmado por Juan C. Carvajal Arcia, Presidente de la Comisión Nacional de Ferias, fue enfático: “Hemos tenido conocimiento, que algunas personas inescrupulosas están cobrando los permisos para locales en la Feria Internacional de La Chorrera para el próximo año 2026, por lo que exhortamos a los usuarios, que una vez se elijan los nuevos patronos, procedan a la contratación respectiva.”