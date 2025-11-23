  1. Inicio
PANAMÁ

Alerta del MIDA a arrendatarios: advierten de cobros irregulares en la Feria de La Chorrera

El MIDA ha informado que el Patronato de la Feria Internacional de La Chorrera ha cumplido su periodo de vigencia y está próximo a elegir nuevos patronos.
El MIDA ha informado que el Patronato de la Feria Internacional de La Chorrera ha cumplido su periodo de vigencia y está próximo a elegir nuevos patronos.
Por
Redacción
  • 23/11/2025 14:36
Según el Calendario de Ferias Nacionales 2026, la Feria Internacional de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste, se realizará del 21 de enero al 1 de febrero.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través de su Comisión Nacional de Ferias, ha emitido una alerta pública dirigida a los arrendatarios de la Feria Internacional de La Chorrera para prevenir estafas y cobros irregulares de permisos para locales.

La advertencia surge debido a que el Patronato de la Feria Internacional de La Chorrera ha vencido en su plazo de vigencia y se encuentra en proceso de elegir a los nuevos patronos que conformarán la Junta Directiva.

El comunicado oficial, firmado por Juan C. Carvajal Arcia, Presidente de la Comisión Nacional de Ferias, fue enfático: “Hemos tenido conocimiento, que algunas personas inescrupulosas están cobrando los permisos para locales en la Feria Internacional de La Chorrera para el próximo año 2026, por lo que exhortamos a los usuarios, que una vez se elijan los nuevos patronos, procedan a la contratación respectiva.”

Según el Calendario de Ferias Nacionales 2026, la Feria Internacional de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste, se realizará del 21 de enero al 1 de febrero.

En su publicación en la plataforma X (anteriormente Twitter), el MIDA resumió el llamado: “exhortamos a los usuarios a realizar futuras contrataciones únicamente con la nueva directiva, a fin de evitar cobros irregulares.”

Aunque el aviso se centra en La Chorrera, la Comisión Nacional de Ferias precisó que esta comunicación se extiende a los ”usuarios de todas ferias del país que estén vencidas en sus plazos de vigencia”, sugiriendo la posibilidad de situaciones similares en otros puntos feriales.

