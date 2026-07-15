Alexandra Brenes y la jueza Ramona González analizan retos frente a la trata de personas

La lucha contra la trata de personas exige replantear las estrategias de prevención y rescate, trasladando parte de la responsabilidad a los gobiernos locales y a la vigilancia ciudadana, esta fue la principal conclusión de un conversatorio liderado este martes 14 de julio por la diputada de la coalición Vamos, Alexandra Brenes, el cual contó con la participación especial de la jueza internacional Ramona González y el respaldo de la Embajada de Estados Unidos y países aliados.

El encuentro tuvo como objetivo central analizar las dinámicas de estas redes criminales para visibilizar el problema y evaluar las iniciativas institucionales con las que cuenta Panamá.

Durante su intervención, la jueza González compartió la cruda realidad que enfrenta desde su experiencia en el sistema judicial estadounidense. Explicó que, en muchos de los casos, son las propias madres quienes introducen a sus hijos en el ciclo de la trata y explotación, un patrón de abuso que los menores terminan replicando con el tiempo al no conocer otra realidad.

Frente a este complejo panorama psicológico, la diputada Brenes enfatizó que las autoridades y trabajadores sociales deben abordar los casos con un alto nivel de empatía. Las víctimas de trata se encuentran en un estado de vulnerabilidad extrema y, por lo general, se niegan a hablar o denunciar a sus captores por miedo, lo que dificulta las labores de inteligencia y rescate.