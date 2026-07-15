Alexandra Brenes y la jueza Ramona González analizan retos frente a la trata de personas

Más allá de los esfuerzos diplomáticos y legislativos, el conversatorio subrayó que este es un problema que compete a toda la sociedad. <b>Brenes hizo un llamado a la concientización ciudadana</b>, advirtiendo que la población debe aprender a leer las señales de alerta en su entorno diario.Situaciones que a menudo se normalizan en las calles, como<b> observar a niñas embarazadas o a menores de edad vendiendo productos en los semáforos </b>y avenidas, pueden ser indicadores directos de que se está frente a un caso <b>de trata de personas y explotación infantil.</b>Finalmente, el encuentro destacó el papel fundamental de la información para combatir el crimen organizado. Retomando una de las premisas de la jueza internacional,<b> la diputada remarcó que </b><i><b>'los datos son importantes</b></i><b>'.</b>La recopilación y el análisis estadístico preciso son las herramientas que permitirán darle verdadera visibilidad a la trata de personas, medir el impacto real de las iniciativas actuales y determinar cómo se deben reforzar<b> las instituciones del Estado para proteger a los más vulnerables.</b>