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Alexandra Brenes y la jueza Ramona González analizan retos frente a la trata de personas

Alexandra Brenes, legisladora por el circuito 8-2 en el distrito de San Miguelito.
Alexandra Brenes, legisladora por el circuito 8-2 en el distrito de San Miguelito. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Flor Isaela Navarro
  • 15/07/2026 19:20
Según las expertas urge reforzar la vigilancia comunitaria y el uso de datos estadísticos para identificar y combatir la trata de personas

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La lucha contra la trata de personas exige replantear las estrategias de prevención y rescate, trasladando parte de la responsabilidad a los gobiernos locales y a la vigilancia ciudadana, esta fue la principal conclusión de un conversatorio liderado este martes 14 de julio por la diputada de la coalición Vamos, Alexandra Brenes, el cual contó con la participación especial de la jueza internacional Ramona González y el respaldo de la Embajada de Estados Unidos y países aliados.

El encuentro tuvo como objetivo central analizar las dinámicas de estas redes criminales para visibilizar el problema y evaluar las iniciativas institucionales con las que cuenta Panamá.

Durante su intervención, la jueza González compartió la cruda realidad que enfrenta desde su experiencia en el sistema judicial estadounidense. Explicó que, en muchos de los casos, son las propias madres quienes introducen a sus hijos en el ciclo de la trata y explotación, un patrón de abuso que los menores terminan replicando con el tiempo al no conocer otra realidad.

Frente a este complejo panorama psicológico, la diputada Brenes enfatizó que las autoridades y trabajadores sociales deben abordar los casos con un alto nivel de empatía. Las víctimas de trata se encuentran en un estado de vulnerabilidad extrema y, por lo general, se niegan a hablar o denunciar a sus captores por miedo, lo que dificulta las labores de inteligencia y rescate.

La comunidad como primer filtro de detección

Más allá de los esfuerzos diplomáticos y legislativos, el conversatorio subrayó que este es un problema que compete a toda la sociedad. Brenes hizo un llamado a la concientización ciudadana, advirtiendo que la población debe aprender a leer las señales de alerta en su entorno diario.

Situaciones que a menudo se normalizan en las calles, como observar a niñas embarazadas o a menores de edad vendiendo productos en los semáforos y avenidas, pueden ser indicadores directos de que se está frente a un caso de trata de personas y explotación infantil.

Finalmente, el encuentro destacó el papel fundamental de la información para combatir el crimen organizado. Retomando una de las premisas de la jueza internacional, la diputada remarcó que “los datos son importantes”.

La recopilación y el análisis estadístico preciso son las herramientas que permitirán darle verdadera visibilidad a la trata de personas, medir el impacto real de las iniciativas actuales y determinar cómo se deben reforzar las instituciones del Estado para proteger a los más vulnerables.

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