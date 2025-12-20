Alianza Pueblo Unido realiza marcha en memoria de la invasión

La Alianza Pueblo Unido por la Vida realizó este sábado una marcha para recordar a los caídos del 20 de diciembre de 1989 a raíz de la invasión estadounidense, una acción que dejó cientos de víctimas civiles, comunidades devastadas y profundas secuelas sociales e institucionales que aún marcan la memoria colectiva del país.Eduardo Gil, coordinador de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, informó que la marcha convocada tuvo como objetivo conmemorar los 36 años de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá.