Alianza Pueblo Unido realiza marcha en memoria de la invasión

Eduardo Gil, coordinador de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, informó que la marcha convocada tuvo como objetivo conmemorar los 36 años de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá.

La Alianza Pueblo Unido por la Vida realizó este sábado una marcha para recordar a los caídos del 20 de diciembre de 1989 a raíz de la invasión estadounidense, una acción que dejó cientos de víctimas civiles, comunidades devastadas y profundas secuelas sociales e institucionales que aún marcan la memoria colectiva del país.

Gil calificó la invasión como “totalmente injustificada” y recordó que esta acción militar provocó la muerte de numerosos civiles panameños, además de graves consecuencias sociales e institucionales para el país.

“Fue una invasión que produjo una cantidad de muertes civiles y que el pueblo panameño tiene que recordar siempre, porque este tipo de agresiones militares socavaron toda nuestra institucionalidad, destruyeron familias y separaron comunidades enteras producto de esta acción militar. Por lo tanto, estamos de luto y tenemos que recordar nuestra historia”, expresó.

El coordinador explicó que la marcha se dirige hacia la Embajada de Estados Unidos como un acto de protesta y reivindicación histórica, al considerar que la invasión marcó profundamente las relaciones entre Panamá y Estados Unidos.

Según Gil, con la invasión se impuso la fuerza y la agresión, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva del pueblo panameño, razón por la cual insistió en la importancia de mantener viva la memoria histórica y rendir homenaje a las víctimas.