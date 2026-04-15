Antai inicia 10 investigaciones por incumplimiento en acceso a la información

La <b><a href="/tag/-/meta/antai-autoridad-nacional-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion">Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai)</a></b> anunció el inicio de 10 investigaciones de oficio contra municipios que mantienen en cero el cumplimiento de sus obligaciones de publicación en la <b>Plataforma Nacional de Transparencia Activa</b>.De acuerdo con la entidad, estas acciones responden a posibles incumplimientos en el acceso a la información pública, lo que representa una falta grave al deber de garantizar la transparencia en la gestión estatal, tal como lo establece la Ley No. 6 de 22 de enero de 2002.La Antai indicó que ha reiterado en múltiples ocasiones a las instituciones públicas la importancia de publicar información oportuna y veraz sobre la gestión y el uso de los fondos públicos. En ese sentido, destacó que la rendición de cuentas es un pilar fundamental para fortalecer la confianza ciudadana y consolidar la democracia.La institución explicó que las investigaciones buscan determinar las responsabilidades correspondientes y asegurar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de acceso a la información.Asimismo, la Antai reiteró que la transparencia no es opcional, sino un deber legal y un compromiso ético con la ciudadanía, por lo que exhortó a las entidades públicas a cumplir con sus obligaciones y a los ciudadanos a ejercer su derecho de acceso a la información.