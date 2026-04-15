Antai inicia 10 investigaciones por incumplimiento en acceso a la información

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) anunció el inicio de 10 investigaciones de oficio contra municipios que mantienen en cero el cumplimiento de sus obligaciones de publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia Activa.

De acuerdo con la entidad, estas acciones responden a posibles incumplimientos en el acceso a la información pública, lo que representa una falta grave al deber de garantizar la transparencia en la gestión estatal, tal como lo establece la Ley No. 6 de 22 de enero de 2002.

La Antai indicó que ha reiterado en múltiples ocasiones a las instituciones públicas la importancia de publicar información oportuna y veraz sobre la gestión y el uso de los fondos públicos.

En ese sentido, destacó que la rendición de cuentas es un pilar fundamental para fortalecer la confianza ciudadana y consolidar la democracia.

La institución explicó que las investigaciones buscan determinar las responsabilidades correspondientes y asegurar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de acceso a la información.

Asimismo, la Antai reiteró que la transparencia no es opcional, sino un deber legal y un compromiso ético con la ciudadanía, por lo que exhortó a las entidades públicas a cumplir con sus obligaciones y a los ciudadanos a ejercer su derecho de acceso a la información.