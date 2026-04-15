Las 5 claves de Panamá y el mundo | 15 de abril

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de temas relevantes en el ámbito local e internacional este miércoles 15 de abril.<b>-La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) </b>anunció el inicio de 10 investigaciones de oficio contra municipios por incumplimientos en la publicación de información en la Plataforma Nacional de Transparencia Activa.<b>-El Gobierno puso en marcha el subsidio al combustible para transportistas,</b> una medida que entra en vigor desde este miércoles 15 de abril con el objetivo de mitigar el impacto del alza internacional de los precios.<b>-Las oficinas de la Dirección General de Ingresos (DGI), ubicadas en la avenida Balboa,</b> permanecen cerradas este miércoles debido a trabajos de reparación y peritajes tras el incidente ocurrido el día anterior, en el que un trabajador falleció y otro resultó herido.<b>-El diputado de la coalición Vamos, Luis Duke,</b> cuestionó el cumplimiento de compromisos por parte de la actual directiva de la Asamblea Nacional de Panamá, tras el respaldo brindado al panameñista Jorge Herrera para presidir el Legislativo.<b>-La dirigente opositora venezolana María Corina Machado realiza una visita a España</b> que genera expectativas, aunque sin incluir un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.