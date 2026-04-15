Las 5 claves de Panamá y el mundo | 15 de abril

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de temas relevantes en el ámbito local e internacional este miércoles 15 de abril.

-La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) anunció el inicio de 10 investigaciones de oficio contra municipios por incumplimientos en la publicación de información en la Plataforma Nacional de Transparencia Activa.

-El Gobierno puso en marcha el subsidio al combustible para transportistas, una medida que entra en vigor desde este miércoles 15 de abril con el objetivo de mitigar el impacto del alza internacional de los precios.

-Las oficinas de la Dirección General de Ingresos (DGI), ubicadas en la avenida Balboa, permanecen cerradas este miércoles debido a trabajos de reparación y peritajes tras el incidente ocurrido el día anterior, en el que un trabajador falleció y otro resultó herido.

-El diputado de la coalición Vamos, Luis Duke, cuestionó el cumplimiento de compromisos por parte de la actual directiva de la Asamblea Nacional de Panamá, tras el respaldo brindado al panameñista Jorge Herrera para presidir el Legislativo.

-La dirigente opositora venezolana María Corina Machado realiza una visita a España que genera expectativas, aunque sin incluir un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.