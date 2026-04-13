  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional
PANAMÁ

Las 5 claves de Panamá y el mundo | 13 de abril

Estas son las noticias que dominan la agenda de hoy
Estas son las noticias que dominan la agenda de hoy Sinaproc_Panama
Por
Emiliana Tuñón
  • 13/04/2026 12:00
Panamá y el mundo marcan la agenda informativa de este lunes con temas clave

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de hechos relevantes este lunes 13 de abril, con noticias que marcan la actualidad en el ámbito local e internacional.

-La Policía Nacional de Panamá informó el fallecimiento de una de sus unidades, quien resultó herida por impactos de arma de fuego durante un operativo en el corregimiento de El Chorrillo.

-El registro de naves de Panamá fue ubicado en una categoría de riesgo medio de cumplimiento internacional, lo que genera atención en el sector naviero.

-Las intensas lluvias en el norte de la provincia de Veraguas y en la comarca Ngäbe Buglé han provocado la crecida de ríos y afectaciones en comunidades, con daños a viviendas y dificultades de acceso.

-El Papa León XIV respondió a críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de tensiones sobre temas globales.

-La artista Karol G destacó en el Coachella 2026, donde hizo historia al convertirse en la primera mujer latina en encabezar el evento, generando orgullo en la región.

VIDEOS
Lo Nuevo