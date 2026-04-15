WhatsApp lleno: así puedes liberar espacio sin borrar tus fotos en segundos

¿Tu celular dice 'memoria llena' y no quieres borrar tus recuerdos? Tranquilo, hay una solución fácil dentro de WhatsApp que casi nadie usa... y puede liberarte mucho espacio en minutos.Se trata de una función escondida que te permite limpiar el teléfono sin eliminar fotos importantes ni chats completos.<b>El problema: WhatsApp llena tu celular sin que te des cuenta</b>WhatsApp guarda todo: fotos, videos, audios, documentos... y con el tiempo eso ocupa demasiado espacio.<b>Esto puede causar:</b>- Celular lento- No poder recibir fotos- Problemas para descargar archivosLa buena noticia es que no tienes que borrar todo.<b>El botón que soluciona todo</b>El truco está en una función llamada 'Administrar almacenamiento'.Este botón te permite ver qué archivos pesan más y borrar solo lo que no necesitas, sin afectar tus fotos importantes.<b>Paso a paso (súper fácil)</b>Sigue estos pasos tal cual:- Abre WhatsApp- Toca los tres puntitos (arriba a la derecha)- Entra en 'Ajustes'- Pulsa 'Almacenamiento y datos'- Entra en 'Administrar almacenamiento'<b>Ahora verás algo importante:</b>WhatsApp te muestra archivos grandes, repetidos o reenviados muchas veces- Selecciona lo que quieres borrar- Elimina solo lo innecesarioY listo. Tu celular tendrá más espacio.<b>Importante (no cometas este error)</b>Antes de borrar:- Revisa bien los archivos- Haz copia de seguridad si tienes dudasPorque una vez borrado... no se puede recuperar.<b>Truco extra para que no se vuelva a llenar</b>Si quieres evitar el problema otra vez, haz esto:- Ve a Ajustes- Entra en Chats- Desactiva la descarga automática de fotos- Así solo se guardará lo que tú quieras.Esto evita que los grupos llenen tu celular sin darte cuenta.