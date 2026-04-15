WhatsApp lleno: así puedes liberar espacio sin borrar tus fotos en segundos

¿Tu celular dice “memoria llena” y no quieres borrar tus recuerdos? Tranquilo, hay una solución fácil dentro de WhatsApp que casi nadie usa... y puede liberarte mucho espacio en minutos.

Se trata de una función escondida que te permite limpiar el teléfono sin eliminar fotos importantes ni chats completos.

El problema: WhatsApp llena tu celular sin que te des cuenta

WhatsApp guarda todo: fotos, videos, audios, documentos... y con el tiempo eso ocupa demasiado espacio.

Esto puede causar:

- Celular lento

- No poder recibir fotos

- Problemas para descargar archivos

La buena noticia es que no tienes que borrar todo.

El botón que soluciona todo

El truco está en una función llamada “Administrar almacenamiento”.

Este botón te permite ver qué archivos pesan más y borrar solo lo que no necesitas, sin afectar tus fotos importantes.

Paso a paso (súper fácil)

Sigue estos pasos tal cual:

- Abre WhatsApp

- Toca los tres puntitos (arriba a la derecha)

- Entra en “Ajustes”

- Pulsa “Almacenamiento y datos”

- Entra en “Administrar almacenamiento”

Ahora verás algo importante:

WhatsApp te muestra archivos grandes, repetidos o reenviados muchas veces

- Selecciona lo que quieres borrar

- Elimina solo lo innecesario

Y listo. Tu celular tendrá más espacio.

Importante (no cometas este error)

Antes de borrar:

- Revisa bien los archivos

- Haz copia de seguridad si tienes dudas

Porque una vez borrado... no se puede recuperar.

Truco extra para que no se vuelva a llenar

Si quieres evitar el problema otra vez, haz esto:

- Ve a Ajustes

- Entra en Chats

- Desactiva la descarga automática de fotos

- Así solo se guardará lo que tú quieras.

Esto evita que los grupos llenen tu celular sin darte cuenta.