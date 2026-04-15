No pagar pensión en Panamá: estas son las consecuencias legales que pocos conocen

En Panamá, la Ley 42 de 7 de agosto de 2012 (modificada por la Ley 45 de 2016) regula la pensión alimenticia, garantizando el sustento de menores y, bajo condiciones, hasta los 25 años.

No pagar la pensión alimenticia en Panamá no es un asunto menor. Lo que muchos ven como un “retraso” puede convertirse rápidamente en un problema legal serio, con consecuencias que van desde arrestos hasta prisión.

Arresto inmediato si no paga

Una de las medidas más comunes es el arresto por desacato.

Si un padre no cumple con el pago, un juez puede ordenar:

- Detención hasta por 30 días

- O hasta que pague la deuda pendiente

Este mecanismo, conocido como apremio corporal, se aplica con frecuencia para obligar el cumplimiento.

No podrá salir del país ni hacer trámites

El incumplimiento también puede traer restricciones importantes:

- Prohibición de salida del país

- Suspensión de licencia de conducir

- Retención de documentos

Estas medidas buscan evitar que la persona evada su responsabilidad.

Embargos y descuentos directos

Si la deuda continúa, el dinero puede ser retenido sin previo aviso:

- Descuento directo del salario

- Embargo de cuentas bancarias

- Secuestro de bienes

En estos casos, la pensión alimenticia tiene prioridad sobre otras obligaciones.

Puede terminar en la cárcel

Cuando el incumplimiento es reiterado o intencional, la situación escala.

El padre puede enfrentar un proceso penal por incumplimiento de deberes familiares, con penas que pueden ir de 1 a 3 años de prisión.

El error que muchos cometen

Hay algo clave que muchos desconocen:

Dejar de pagar sin autorización judicial sigue siendo incumplimiento, incluso si la persona perdió el empleo o tiene dificultades económicas.

En esos casos, lo correcto es solicitar una modificación ante un juez, no simplemente dejar de pagar.