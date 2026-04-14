Las 5 claves de Panamá y el mundo | 14 de abril

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de temas relevantes en el ámbito local e internacional este martes 14 de abril.<b>-La Asamblea Nacional de Panamá inició el proceso de entrevistas a los 27 aspirantes a magistrado del Tribunal Electoral de Panamá,</b> en el marco de la Comisión de Credenciales.<b>-El director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon,</b> emitió un comunicado al país en el que respondió a cuestionamientos públicos sobre su gestión, asegurando que ha actuado 'con responsabilidad, con hechos verificables y conforme a la ley'. Asimismo, explicó que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) concluyó que no tiene competencia para iniciar un examen administrativo en su contra.<b>-El Metro de Panamá realizó este lunes 13 de abril el primer recorrido de prueba del monorriel de la Línea 3</b>, lo que representa un avance significativo en el desarrollo del proyecto.<b>-La nueva defensora del Pueblo, Ángela Russo, fue juramentada </b>este lunes por el presidente de la Asamblea Nacional de Panamá, Jorge Herrera.<b>-El Gobierno de Colombia anunció un plan de manejo de hipopótamos que contempla la eutanasia de al menos 80 ejemplares</b> durante el segundo semestre del año, ante la reproducción descontrolada de esta especie exótica invasora introducida hace más de tres décadas por el narcotraficante Pablo Escobar.