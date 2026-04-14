Las 5 claves de Panamá y el mundo | 14 de abril

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de temas relevantes en el ámbito local e internacional este martes 14 de abril.

-La Asamblea Nacional de Panamá inició el proceso de entrevistas a los 27 aspirantes a magistrado del Tribunal Electoral de Panamá, en el marco de la Comisión de Credenciales.

-El director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, emitió un comunicado al país en el que respondió a cuestionamientos públicos sobre su gestión, asegurando que ha actuado “con responsabilidad, con hechos verificables y conforme a la ley”. Asimismo, explicó que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) concluyó que no tiene competencia para iniciar un examen administrativo en su contra.

-El Metro de Panamá realizó este lunes 13 de abril el primer recorrido de prueba del monorriel de la Línea 3, lo que representa un avance significativo en el desarrollo del proyecto.

-La nueva defensora del Pueblo, Ángela Russo, fue juramentada este lunes por el presidente de la Asamblea Nacional de Panamá, Jorge Herrera.

-El Gobierno de Colombia anunció un plan de manejo de hipopótamos que contempla la eutanasia de al menos 80 ejemplares durante el segundo semestre del año, ante la reproducción descontrolada de esta especie exótica invasora introducida hace más de tres décadas por el narcotraficante Pablo Escobar.