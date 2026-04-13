Colombia hará eutanasia a hipopótamos de Pablo Escobar para controlar la especie invasora

El Gobierno de Colombia anunció este lunes un plan de manejo de hipopótamos que incluye la eutanasia a por lo menos 80 ejemplares durante el segundo semestre de este año, debido a la reproducción descontrolada de esta especie exótica invasora que fue introducida hace más de tres décadas por el narcotraficante Pablo Escobar.

“Desde 2022 la ciencia nos dijo que hay que reducir la población (de hipopótamos) para salvar nuestros ecosistemas”, dijo la ministra de Ambiente, Irene Vélez, para referirse a la eutanasia como método de control tras comprobar que el intento de traslado de estos ejemplares a otros países no fue exitoso.

La directora de Bosques del Ministerio de Ambiente, Natalia Ramírez, explicó que se implementarán dos métodos de eutanasia, una física y otra química, que comienza con la captura del hipopótamo, la sedación y posterior administración de medicamentos “aprobados por expertos en el manejo de estos procesos”.