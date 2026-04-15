Colegio de periodistas reacciona a despidos en Defensoría

El Colegio Nacional de Periodistas (Conape) expresó su preocupación por la destitución de tres profesionales de la comunicación en la Defensoría del Pueblo, en un contexto marcado por señalamientos de presunto acoso laboral, sin que hasta el momento la entidad haya fijado una postura oficial.

Los periodistas Vladimir Rodríguez, Juana Zambrano y Ricardo Rodríguez —este último removido previamente de sus funciones como community manager— fueron separados de sus cargos el mismo día en que culminaba el mandato del defensor saliente, Eduardo Leblanc.

A través de un comunicado, la Junta Directiva del Conape informó que da seguimiento a la situación desde sus inicios y que promueve el diálogo entre las partes involucradas, con énfasis en el respeto al debido proceso.

El Conape subrayó que instó a quienes han formulado señalamientos a presentar denuncias formales ante el Tribunal de Honor, con el fin de garantizar un proceso “transparente, ético y ajustado a derecho”.

Aunque el gremio aclaró que no actúa como instancia para resolver conflictos laborales, recordó su responsabilidad de velar por la dignidad y el ejercicio profesional de sus miembros.

En su pronunciamiento, el colegio lamentó las destituciones y advirtió sobre su impacto tanto en el plano humano como profesional. Además, anunció que enviará una comunicación formal al defensor saliente y a la nueva titular de la entidad, Ángela Russo para expresar su inquietud y promover el respeto a las garantías laborales.

El caso ocurre en medio de cuestionamientos internos que aún no han sido aclarados públicamente por la Defensoría del Pueblo, lo que añade incertidumbre sobre las circunstancias que rodean las decisiones administrativas.

El gremio hizo un llamado a todas las partes a actuar con responsabilidad y apego a los mecanismos institucionales, en un contexto donde la transparencia resulta clave para la credibilidad de las instituciones públicas.