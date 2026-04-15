Colegio de periodistas reacciona a despidos en Defensoría

El <b><a href="/tag/-/meta/conape-colegio-nacional-de-periodistas">Colegio Nacional de Periodistas (Conape)</a></b> expresó su preocupación por la destitución de tres profesionales de la comunicación en la <b><a href="/tag/-/meta/defensoria-del-pueblo">Defensoría del Pueblo</a></b>, en un contexto marcado por señalamientos de presunto acoso laboral, sin que hasta el momento la entidad haya fijado una postura oficial.Los periodistas <b>Vladimir Rodríguez, Juana Zambrano </b>y<b> Ricardo Rodríguez</b> —este último removido previamente de sus funciones como <i>community manager</i>— fueron separados de sus cargos el mismo día en que culminaba el mandato del defensor saliente, <b><a href="/tag/-/meta/eduardo-leblanc-gonzalez">Eduardo Leblanc</a></b>.A través de un comunicado, la Junta Directiva del Conape informó que da seguimiento a la situación desde sus inicios y que promueve el diálogo entre las partes involucradas, con énfasis en el respeto al debido proceso.El Conape subrayó que instó a quienes han formulado señalamientos a presentar denuncias formales ante el <b>Tribunal de Honor</b>, con el fin de garantizar un proceso <i>'transparente, ético y ajustado a derecho'</i>.Aunque el gremio aclaró que no actúa como instancia para resolver conflictos laborales, recordó su <b>responsabilidad de velar por la dignidad y el ejercicio profesional de sus miembros</b>.En su pronunciamiento, el colegio lamentó las destituciones y advirtió sobre su impacto tanto en el plano humano como profesional. Además, anunció que enviará una comunicación formal al defensor saliente y a la nueva titular de la entidad, <b><a href="/tag/-/meta/angela-russo-de-cedeno">Ángela Russo</a></b> para expresar su inquietud y promover el respeto a las garantías laborales.El caso ocurre en medio de cuestionamientos internos que aún no han sido aclarados públicamente por la <b>Defensoría del Pueblo</b>, lo que añade incertidumbre sobre las circunstancias que rodean las decisiones administrativas.El gremio hizo un llamado a todas las partes a actuar con responsabilidad y apego a los mecanismos institucionales, en un contexto donde la transparencia resulta clave para la credibilidad de las instituciones públicas.