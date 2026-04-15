Perfil del nuevo magistrado del Tribunal Electoral centra debate en la Asamblea Nacional

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional avanza en la selección del nuevo magistrado del Tribunal Electoral, en un proceso donde el perfil del candidato se perfila como el elemento clave para garantizar la solidez del sistema democrático panameño.

Yamireliz Chong, diputada de la coalición Vamos, destacó este miércoles 15 de abril que la Comisión de Credenciales continúa con la fase de entrevistas a los aspirantes que buscan reemplazar a Alfredo Juncá, subrayando la importancia de elegir a una figura con independencia y credibilidad.

Según Chong, el proceso de evaluación busca completar la revisión de todos los candidatos. “Nosotros vamos a seguir entrevistando a todos los aspirantes. Hoy esperemos haber terminado; iniciamos a las 12 mediodía y nos hacen falta aproximadamente 12 candidatos”, explicó.

Más allá del avance del proceso, la diputada hizo énfasis en las cualidades que debe reunir el próximo magistrado, resaltando que no basta con cumplir requisitos formales. A su juicio, el cargo exige una persona con criterio propio, capaz de actuar con autonomía frente a presiones políticas y comprometida con el fortalecimiento institucional.

“Esto debe ser una persona realmente independiente, que esté buscando fortalecer la democracia y que cuente no solamente con los requisitos técnicos y legales, sino también con todo lo que dicta ese puesto”, sostuvo.

Chong recordó que la decisión final estará en manos del pleno de la Asamblea Nacional, que deberá escoger al nuevo integrante del Tribunal Electoral en un contexto donde la transparencia y la confianza ciudadana en las instituciones son factores determinantes.

Las declaraciones de Chong se dan luego que comenzara este martes 14 de abril el proceso de entrevista de los 21 aspirantes a reemplazar a Juncá.

Durante la primera sesión de las entrevistas Chong le preguntó a Jaime Barroso si era el ungido del Ejecutivo para ocupar esta posición.

“Cuando uno es candidato y tiene los votos, todo el mundo trata de inventar algo para tratar de no ganar con votos sino disminuir la imagen de esa persona”, respondió Barroso.