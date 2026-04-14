Juncá habla sobre presiones en medio de su gestión como magistrado del Tribunal Electoral

El magistrado del Tribunal Electoral y aspirante a la reelección, Alfredo Juncá, advirtió la tarde de este martes 14 de abril en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional que quien asuma el cargo enfrentará presiones de diversa índole.

Durante su intervención ante la Comisión de Credenciales y en respuesta a una consulta de la diputada Yamireliz Chong, Juncá relató un caso relacionado con fuero electoral en el que incluso sus familiares habrían recibido llamadas.

Sin mencionar nombres, explicó que mientras el fallo favorecía a una de las partes —que lo respaldaba—, los sectores contrarios, junto a algunos medios de comunicación, lo cuestionaban.

“Si piensan que van a venir al Tribunal Electoral a hacer amigos, están equivocados”, expresó Juncá, dirigiéndose a los demás aspirantes que participan en el proceso de entrevistas.

El magistrado detalló que las presiones en el cargo no solo provienen de actores políticos, sino que también pueden manifestarse a través de ámbitos económicos, familiares y personales.

Actualmente, la Comisión de Credenciales evalúa a una veintena de candidatos que aspiran a ocupar el cargo por un nuevo período de diez años.