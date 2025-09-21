Antai: Nepotismo, principal falta en el sector público, ¿a cuántos se han sancionado?

El nepotismo se mantiene como una falta recurrente entre los servidores públicos. Según las cifras que maneja la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), durante este año se han recibido más de 1,200 denuncias por diversas faltas al Código de Ética de los Servidores Públicos.

El jefe de Asesoría Legal de la Antai, Gabriel Santamaría, explica que el nepotismo está establecido en el Decreto Ejecutivo 246 de 2004 y, no solamente es quien nombra a un familiar dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, sino también quien fiscaliza y controla que se encuentre en la misma unidad administrativa.

“Este año hemos podido llegar a más de 1,200 denuncias, pero no solo de nepotismo”, dijo Santamaría en el programa Radar. Agregando “hemos podido sancionar a 50 servidores públicos por diversas faltas administrativas, llevamos 30 sanciones por nepotismo y conflicto de intereses”.