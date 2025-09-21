Antai: Nepotismo, principal falta en el sector público, ¿a cuántos se han sancionado?

<b>¿Cuántos casos de nepotismo se investigan en la Unachi?</b>Recientemente, un caso de posible nepotismo dentro de la <b><a href="/tag/-/meta/unachi-universidad-autonoma-de-chiriqui">Universidad Autónoma de Chiriquí</a></b>, que <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/decano-de-la-unachi-esta-siendo-investigado-antai-mantiene-expediente-DD16042346" target="_blank">vincula al decano de la Facultad de Comunicación Social de Rodrigo Serrano ha traído, nuevamente, el tema a la palestra pública.</a></b> Esta es una de las más de 50 investigaciones que adelanta la Antai y que vincula a funcionarios de la Unachi.<i> 'Estamos investigando a más de 86 servidores públicos de la Universidad Autónoma de Chiriquí'</i>, detalló Santamaría.