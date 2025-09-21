  1. Inicio
Antai: Nepotismo, principal falta en el sector público, ¿a cuántos se han sancionado?

Antai lleva más de 50 investigaciones contra funcionarios de la Unachi
Por
Kathyria Caicedo
  • 21/09/2025 12:24
Las violaciones al Código de Ética de los Servidores Públicos continúan y el número de denuncias y sanciones van en aumento.

El nepotismo se mantiene como una falta recurrente entre los servidores públicos. Según las cifras que maneja la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), durante este año se han recibido más de 1,200 denuncias por diversas faltas al Código de Ética de los Servidores Públicos.

El jefe de Asesoría Legal de la Antai, Gabriel Santamaría, explica que el nepotismo está establecido en el Decreto Ejecutivo 246 de 2004 y, no solamente es quien nombra a un familiar dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, sino también quien fiscaliza y controla que se encuentre en la misma unidad administrativa.

“Este año hemos podido llegar a más de 1,200 denuncias, pero no solo de nepotismo”, dijo Santamaría en el programa Radar. Agregando “hemos podido sancionar a 50 servidores públicos por diversas faltas administrativas, llevamos 30 sanciones por nepotismo y conflicto de intereses”.

¿Cuántos casos de nepotismo se investigan en la Unachi?

Recientemente, un caso de posible nepotismo dentro de la Universidad Autónoma de Chiriquí, que vincula al decano de la Facultad de Comunicación Social de Rodrigo Serrano ha traído, nuevamente, el tema a la palestra pública.

Esta es una de las más de 50 investigaciones que adelanta la Antai y que vincula a funcionarios de la Unachi. “Estamos investigando a más de 86 servidores públicos de la Universidad Autónoma de Chiriquí”, detalló Santamaría.

