Decano de la Unachi está siendo investigado, Antai mantiene expediente

En la Comisión de Presupuesto, la Unachi alegó falta de fondos para sostener carreras y docentes, pero defendió salarios superiores a los $12.000 mensuales y sobresueldos por más de $2,3 millones.
Adriana Berna
  • 16/09/2025 06:30
La entidad confirmó a La Estrella de Panamá que mantiene un expediente abierto contra el decano de la Facultad de Comunicación Social de la Unachi y su hija, pese a que él negó estar bajo investigación.

El decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Rodrigo Serrano, rechazó estar vinculado a investigaciones de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) relacionadas con nepotismo, debido al nombramiento de su hija en la casa de estudios superiores.

Sin embargo, la entidad confirmó a La Estrella de Panamá que sí existe un expediente abierto que lo involucra al docente y a su hija.

Según explicó Serrano, de los 55 a 86 funcionarios señalados por formar parte de “clanes familiares” dentro de la institución, él no figura entre los investigados. “Quizás Dios me ha ayudado. No sé”, añadió, dijo en una entrevista ofrecida en el programa Radiografía.

El decano defendió el ingreso de su hija a la Unachi, señalando que en Chiriquí las oportunidades laborales en el sector privado son limitadas y los salarios no se comparan con los de la universidad.

“Un administrativo no gana lo que paga la Unachi. Mi hija gana entre $1.100 y $1.200, que es apenas el doble del salario mínimo en la provincia”, argumentó.

No obstante, recalcó que la Unachi, al ser autónoma, debe evitar que presiones políticas influyan en el otorgamiento de plazas de trabajo. “La universidad debe manejarse con independencia. Los nombramientos deben basarse en competencia, no en parentescos”, señaló, admitiendo que estas prácticas han afectado la imagen de la institución.

Por su parte, Antai confirmó que mantiene abierta una investigación sobre el decano y su hija en relación a su posición dentro de la universidad, presuntamente facilitada por la posición que ocupa el funcionario. Este expediente forma parte de las cuatro investigaciones activas relacionadas con la Unachi.

