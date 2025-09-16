Decano de la Unachi está siendo investigado, Antai mantiene expediente

El <b>decano de la Facultad de Comunicación Social de la <a href="/tag/-/meta/unachi-universidad-autonoma-de-chiriqui">Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi)</a>, Rodrigo Serrano</b>, rechazó estar vinculado a investigaciones de la <b><a href="/tag/-/meta/antai-autoridad-nacional-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion">Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai)</a></b> relacionadas con nepotismo, debido al nombramiento de su hija en la casa de estudios superiores. Sin embargo, la entidad confirmó a<i> </i><b>La Estrella de Panamá</b> que sí existe un expediente abierto que lo involucra al docente y a su hija.Según explicó Serrano, de los 55 a 86 funcionarios señalados por formar parte de 'clanes familiares' dentro de la institución, él no figura entre los investigados. <i>'Quizás Dios me ha ayudado. No sé',</i> añadió, dijo en una entrevista ofrecida en el programa Radiografía.