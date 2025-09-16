Decano de la Unachi está siendo investigado, Antai mantiene expediente

El decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Rodrigo Serrano, rechazó estar vinculado a investigaciones de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) relacionadas con nepotismo, debido al nombramiento de su hija en la casa de estudios superiores.

Sin embargo, la entidad confirmó a La Estrella de Panamá que sí existe un expediente abierto que lo involucra al docente y a su hija.

Según explicó Serrano, de los 55 a 86 funcionarios señalados por formar parte de “clanes familiares” dentro de la institución, él no figura entre los investigados. “Quizás Dios me ha ayudado. No sé”, añadió, dijo en una entrevista ofrecida en el programa Radiografía.