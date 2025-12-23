  1. Inicio
Ifarhu

Bernardo Meneses seguirá detenido, juez rechaza solicitud de cambio de medida cautelar

El exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses.
El exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 23/12/2025 17:44
El exdirector del Ifarhu ha sido imputado por peculado doloso agravado, blanqueo de capitales, enriquecimiento injustificado y corrupción de servidores públicos

El exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano (Ifarhu), Bernardo Meneses, permanecerá detenido en la cárcel de Tinajitas.

La decisión fue tomada luego que un juez rechazara este martes 23 de diciembre la solicitud de cambio de medida cautelar en una medida solicitada por la defensa del exdirector.

La defensa apeló la decisión. La audiencia de apelación se llevará a cabo el 15 de enero a las 8.30 de la mañana.

Meneses ha sido imputado por blanqueo de capitales, peculado doloso agravado, enriquecimiento injustificado y corrupción de servidores públicos.

