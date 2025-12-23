Panamá analiza un ‘plan país’ de cara a su presencia en el Mundial de 2026

El Gobierno evalúa la puesta en marcha de un 'p<b>lan país'</b> orientado a resaltar la identidad cultural y las fortalezas de Panamá, aprovechando su participación en la <b>Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026</b>, un evento deportivo de alcance global que reunirá a selecciones de <b>48 países</b>.Como parte de este proceso, el <b>ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac</b>, encabezó una reunión de coordinación junto a representantes del <b>Ministerio de Relaciones Exteriores</b> y miembros del cuerpo diplomático en los países donde la selección panameña disputará sus encuentros, dentro del <b>grupo L</b>.La sesión de trabajo se realizó en el <b>Palacio de Las Garzas</b> y contó con la participación del embajador designado de Panamá en Canadá, <b>Ricardo Alemán</b>; el cónsul de Panamá en Houston, <b>Manuel Salerno</b>; y el embajador panameño en Washington, Estados Unidos, <b>José Miguel Alemán</b>.Durante el encuentro se abordaron aspectos clave como la elaboración de un <b>plan de trabajo integral</b>, estrategias de comunicación, la identificación de necesidades de refuerzo de personal en sedes estratégicas, el desarrollo de una <b>aplicación dirigida a los aficionados panameños</b>, así como la implementación de mecanismos de apoyo técnico y atención de emergencias.Asimismo, tomando como referencia la experiencia de Panamá en su primera participación mundialista en <b>Rusia 2018</b>, las autoridades analizan la organización de actividades previas y durante el torneo en las ciudades sedes, incluyendo <b>activaciones culturales en Fan Fest y espacios Pop-Up</b>, además de la preparación de <b>consulados móviles</b>.Las autoridades informaron que el <b>5 de enero</b> se realizará una nueva reunión de seguimiento para evaluar los avances y fortalecer las acciones de respaldo a los integrantes de la selección nacional.