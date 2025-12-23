Panamá analiza un ‘plan país’ de cara a su presencia en el Mundial de 2026

El Gobierno evalúa la puesta en marcha de un “plan país” orientado a resaltar la identidad cultural y las fortalezas de Panamá, aprovechando su participación en la Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026, un evento deportivo de alcance global que reunirá a selecciones de 48 países.

Como parte de este proceso, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, encabezó una reunión de coordinación junto a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y miembros del cuerpo diplomático en los países donde la selección panameña disputará sus encuentros, dentro del grupo L.

La sesión de trabajo se realizó en el Palacio de Las Garzas y contó con la participación del embajador designado de Panamá en Canadá, Ricardo Alemán; el cónsul de Panamá en Houston, Manuel Salerno; y el embajador panameño en Washington, Estados Unidos, José Miguel Alemán.

Durante el encuentro se abordaron aspectos clave como la elaboración de un plan de trabajo integral, estrategias de comunicación, la identificación de necesidades de refuerzo de personal en sedes estratégicas, el desarrollo de una aplicación dirigida a los aficionados panameños, así como la implementación de mecanismos de apoyo técnico y atención de emergencias.

Asimismo, tomando como referencia la experiencia de Panamá en su primera participación mundialista en Rusia 2018, las autoridades analizan la organización de actividades previas y durante el torneo en las ciudades sedes, incluyendo activaciones culturales en Fan Fest y espacios Pop-Up, además de la preparación de consulados móviles.

Las autoridades informaron que el 5 de enero se realizará una nueva reunión de seguimiento para evaluar los avances y fortalecer las acciones de respaldo a los integrantes de la selección nacional.