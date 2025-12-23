Emisoras denuncian alza ‘exorbitante’ en derechos de transmisión del béisbol nacional

A solo diez días de la inauguración del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, la empresa Producciones Deportivas Nacionales (Prodena) —ligada a Corporación Medcom y TVN Media— anunció este 23 de diciembre un aumento significativo en las tarifas por los derechos de transmisión de los campeonatos nacionales de béisbol juvenil y mayor 2026, decisión que ha generado fuerte rechazo en el sector radial y deportivo del país.

De acuerdo con la información divulgada, los derechos para las emisoras de cobertura nacional pasaron de B/.6,000 a B/.10,000 lo que representa un incremento superior al 65%. En tanto, las emisoras regionales enfrentarán un aumento del 50%, al elevarse la tarifa de B/.4,000 a B/.6,000.

La medida ha sido calificada por radiodifusores y comentaristas deportivos como un “balde de agua fría”, debido a que muchas emisoras ya mantienen compromisos comerciales con anunciantes y no estaban preparadas para asumir un aumento de esta magnitud a tan pocos días del inicio del torneo.

Diversas voces del sector consideran que el incremento es totalmente injustificado y advierten que podría tratarse de una maniobra oligopólica, incluso susceptible de ser catalogada como ilegal. Argumentan que los campeonatos nacionales de béisbol son organizados por la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) y se disputan en estadios nacionales administrados por Pandeportes, infraestructuras construidas y mantenidas con fondos públicos, sin que estos derechos de transmisión generen un retorno económico directo al erario.

Radiodifusores y analistas consultados coincidieron en que esta decisión podría marcar “el inicio del fin y una lápida para el béisbol nacional”, al encarecer de manera significativa la cobertura mediática del deporte considerado el rey en Panamá, limitando su difusión y afectando el acceso de la afición, especialmente en el interior del país.