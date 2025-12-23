Emisoras denuncian alza ‘exorbitante’ en derechos de transmisión del béisbol nacional

A solo diez días de la inauguración del <b>Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil</b>, la empresa Producciones Deportivas Nacionales (Prodena) —ligada a <b>Corporación</b> <b>Medcom y TVN Media</b>— anunció este 23 de diciembre un aumento significativo en las tarifas por los derechos de transmisión de los campeonatos nacionales de béisbol juvenil y mayor 2026, decisión que ha generado fuerte rechazo en el sector radial y deportivo del país.De acuerdo con la información divulgada, los derechos para las emisoras de cobertura nacional pasaron de <b>B/.6,000 a B/.10,000</b> lo que representa un incremento superior al 65%. En tanto, las emisoras regionales enfrentarán un aumento del 50%, al elevarse la tarifa de<b> B/.4,000 a B/.6,000.</b>La medida ha sido calificada por radiodifusores y comentaristas deportivos como un <b>'balde de agua fría'</b>, debido a que muchas emisoras ya mantienen compromisos comerciales con anunciantes y no estaban preparadas para asumir un aumento de esta magnitud a tan pocos días del inicio del torneo.Diversas voces del sector consideran que el incremento es totalmente injustificado y advierten que podría tratarse de una maniobra oligopólica, incluso susceptible de ser catalogada como ilegal. Argumentan que los campeonatos nacionales de béisbol son organizados por la <b>Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis)</b> y se disputan en estadios nacionales administrados por Pandeportes, infraestructuras construidas y mantenidas con fondos públicos, sin que estos derechos de transmisión generen un retorno económico directo al erario.Radiodifusores y analistas consultados coincidieron en que esta decisión podría marcar <b>'el inicio del fin y una lápida para el béisbol nacional'</b>, al encarecer de manera significativa la cobertura mediática del deporte considerado el rey en Panamá, limitando su difusión y afectando el acceso de la afición, especialmente en el interior del país.