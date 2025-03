Aparece Dayra Caicedo, pero persiste el silencio oficial sobre el caso

Treinta y tres días desde que criminales armados se llevaran a Dayra Caicedo y amenazaran a su familia frente a su casa, la joven de 23 años aparece en una estación de combustible de Burunga, Arraiján.

Cerca de las 6:00 de la madrugada, su madre, Dayra Miranda, recibió una llamada que indicaba el lugar en donde la habían dejado. “Ellos se comunicaron con la madre, le dijeron que estaba allí y yo salí de una vez para allá y la rescaté”, contó su padre, César Caicedo, en Telemetro. “La vi sana y salva. Lo primero que hice cuando abrí la puerta fue que me le tiré encima y de una vez llamé al abogado para que el abogado llamara a la fiscalía”, añadió.

Es la primera vez que el padre de Dayra aparece en medios de comunicación. Un silencio que ha sido cuestionado por quienes siguen el tema en redes sociales. “Mucha gente en las redes preguntaba ¿dónde está el papá? Yo estaba trabajando todos los días, buscando, viendo qué podía hacer. ¿Qué quería la gente que hiciera? ¿Que estuviera en los medios de comunicación haciendo qué?”, afirmó. La interrogante más grande sigue siendo por qué se llevaron a Dayra, y qué pasó para que fuera devuelta sana y salva. “Yo no manejo ninguna información, eso ya es cuestión del Ministerio Público que va a seguir sus investigaciones”, fue la respuesta del padre.

El propio presidente de la República, José Raúl Mulino, se pronunció sobre el tema en su cuenta oficial de X. “Agradezco a la @policiadepanama y al Ministerio Público por su labor en las investigaciones que permitieron encontrar a Dayra Caicedo con vida. Deseo que el caso sea definitivamente esclarecido”.

La mañana del lunes 24 de marzo, el Ministerio Público y la Policía Nacional ofrecieron una conferencia de prensa para hablar del caso.

“Dayra Matilde Caicedo Miranda, de 23 años, se encuentra con sus familiares. Esta mañana, el señor procurador se presentó a la residencia de esta víctima que estaba allá con sus padres. Lo importante en el día de hoy es la atención que se le debe dar a la joven Dayra, fue atendida por personal de la Unidad de Protección a Víctimas, Testigos y Peritos del Ministerio Público”, declaró la subsecretaria del Ministerio Público, Anilú Batista. “En estos momentos, Dayra está siendo atendida por galenos de un centro médico y posteriormente se realizarán todas las otras diligencias que se requieran. Existen dos personas detenidas y cuya medida de detención provisional ha sido confirmada por el Tribunal de Apelaciones, y además se establece que existen órdenes de aprehensión de dos personas más y el Ministerio Público sigue con las líneas de investigación para ubicar a todas y cada una de las personas que tuvieron algún tipo de participación con este hecho”, añadió.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, reveló que nunca se concretó el pago de un rescate. “Sobre el tema de pago como tal no se ha dado. Como lo dijimos desde el principio que se dio esta situación, esta fue una privación de libertad donde no se pedía ningún tipo de recompensa económica, por lo cual el tema del pago no se dio”, relató.

Fernández destacó el trabajo en conjunto con el Ministerio Público y los más de 50 allanamientos realizados, afirmando que estos esfuerzos dieron como resultado la aparición de Dayra.

Pero lo cierto es que ella no fue encontrada por la policía; sus captores se pusieron en contacto con la familia y la dejaron en una estación de combustible. Ni los familiares ni las autoridades han dado detalles sobre las causas de la privación de libertad, de cómo lograron convencer a los captores de entregarla, qué pasó durante este último mes con ella, y exactamente qué relación tiene el crimen organizado considerando que el propio director indicó que se investigaba posible vínculo con pandillas. Tampoco se ha obtenido una declaración previa del director Fernández, quien dijo públicamente que había un tercer aprehendido, a pesar de que ahora confirman que solo son dos. Las autoridades afirman que deben guardar reserva para no comprometer la investigación, solo señalando que se mantienen órdenes de aprehensión para dos personas más por este caso.

Las investigaciones van a continuar, pero para la familia el objetivo más importante se logró. “Viva se la llevaron y viva la queremos”, corearon por un mes sus seres queridos en marchas, vigilias, volanteos por la Ciudad de Panamá, Panamá Oeste y hasta en La Palma, Darién.

Su madre, Dayra Miranda, siempre pidió lo mismo. “A quien la tiene, que sepan que Dios los quiere. Dayra no se ha metido con ellos, que abran su corazón a Dios y me la traigan”. Tomó más de un mes, pero su niña volvió a casa.