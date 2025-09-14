Apede: Recortes al sector educactivo debilita la formación y competitivida del país

La<b><a href="/tag/-/meta/apede-asociacion-panamena-de-ejecutivos-de-empresas"> Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede)</a></b> advirtió que<b> los recortes aplicados al presupuesto educativo representan un grave retroceso para el país</b>, al debilitar la formación de capital humano y afectar directamente la competitividad de Panamá en el largo plazo.<b><a href="/tag/-/meta/giulia-de-sanctis">Giulia De Sanctis</a></b>, presidenta del gremio empresarial señaló que la reducción de fondos a instituciones como el<b><a href="/tag/-/meta/itse-instituto-tecnico-superior-especializado-de-panama"> Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE)</a></b>, la <b><a href="/tag/-/meta/utp-universidad-tecnologica-de-panama">Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)</a></b>, la <b><a href="/tag/-/meta/senacyt-secretaria-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion">Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt)</a></b> y la <b><a href="/tag/-/meta/udelas-universidad-especializada-de-las-americas">Universidad Especializada de las Américas (Udelas)</a></b>, impacta de manera directa en las oportunidades de la juventud y en la capacidad del país de responder a los retos globales.El caso del ITSE, ejemplifica la magnitud del ajuste: <b>su presupuesto pasó de $69 millones aprobados en 2025 a solo $23.9 millones</b>, y para 2026 <b>se proyecta una disminución aún mayor a $21.8 millones frente a los $78.1 millones solicitados</b>, lo que equivale a un recorte del 72%. <i>'No se trata solo de cifras, sino de menos aulas, menos laboratorios y menos oportunidades para miles de jóvenes'</i>, advirtió Apede.La UTP, considerada la mejor universidad del país y referente regional en carreras STEM, también sufrirá una baja importante en su presupuesto, <b>de $198 millones en 2025 a $144 millones en 2026</b>. De igual forma, <b>la Senacyt perderá $21.3 millones, debilitando becas y programas de investigación</b> en un contexto en el que Panamá necesita fortalecer su base científica y tecnológica.APEDE también cuestionó la baja ejecución presupuestaria del <b><a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación</a></b>. Aunque por mandato legal el gasto en educación debe alcanzar el 7% del PIB, <b>al primer semestre de 2025 la ejecución apenas fue del 1.8%</b>, como lo reveló esta semana por <b>La Estrella de Panamá</b>.