Aprehenden a 8 personas por presunto peculado en Junta Comunal de Belisario Porras

La Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la Fiscalía Anticorrupción, desarrolló la Operación Orbis, que dejó ocho personas aprehendidas por su presunta vinculación con el delito de peculado en perjuicio de la Junta Comunal de Belisario Porras, en San Miguelito.
De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación guarda relación con una presunta lesión económica al Estado por $8,098,668.62, según un informe de auditoría aportado por la Contraloría General de la República.
Las diligencias fueron realizadas en distintos puntos del país, específicamente en el distrito de San Miguelito, el área Este y Arraiján, con apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.
Durante los operativos, además de las aprehensiones, las autoridades recolectaron indicios que serán incorporados a la investigación.
Según las pesquisas, las ocho personas aprehendidas presuntamente recibieron cheques por más de $100,000 provenientes de la Junta Comunal de Belisario Porras, sin que hasta el momento se haya podido justificar que laboraban en esa institución.
La Fiscalía Anticorrupción mantiene la investigación para determinar las circunstancias en las que se efectuaron estos pagos y establecer las posibles responsabilidades penales correspondientes.
El Ministerio Público indicó que la investigación cuenta con el informe de auditoría de la Contraloría, documento en el que se establece la afectación económica de $8,098,668.62.
Las personas aprehendidas serán puestas a disposición del Juzgado de Garantías, donde se realizarán las audiencias correspondientes, de acuerdo con las garantías procesales establecidas en la legislación panameña.
La PGN reiteró que continuará desarrollando investigaciones objetivas y transparentes y ejercerá la acción penal ante los tribunales cuando corresponda.
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