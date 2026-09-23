Aprehenden a 8 personas por presunto peculado en Junta Comunal de Belisario Porras

La Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la Fiscalía Anticorrupción, desarrolló la Operación Orbis, que dejó ocho personas aprehendidas por su presunta vinculación con el delito de peculado en perjuicio de la Junta Comunal de Belisario Porras, en San Miguelito.

De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación guarda relación con una presunta lesión económica al Estado por $8,098,668.62, según un informe de auditoría aportado por la Contraloría General de la República.

Las diligencias fueron realizadas en distintos puntos del país, específicamente en el distrito de San Miguelito, el área Este y Arraiján, con apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.

Durante los operativos, además de las aprehensiones, las autoridades recolectaron indicios que serán incorporados a la investigación.