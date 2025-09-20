Aprueban presupuesto del seguro educativo 2025

Con cuatro votos a favor y cero en contra, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño y representantes de las organizaciones sociales que integran la Comisión de Educación Sindical, aprobaron este viernes el presupuesto del seguro educativo correspondiente al año 2025.

La ministra de Trabajo señaló que esta decisión marca un antes y un después de los fondos que pagan todos los panameños para la capacitación sindical.

“Creo en el movimiento social organizado de la forma correcta y que los trabajadores merecen organizarse y capacitar a cada uno de sus afiliados, creo en el respeto a las minorías sobre todas las cosas, porque vivo en un país de derecho y democrático”, señaló Muñoz.

La Comisión de Educación Sindical la conforman la titular de la cartera de Trabajo, quien preside, el rector de la Universidad de Panamá, dos técnicos expertos en educación sindical nombrados por el Ejecutivo y tres miembros representantes de las organizaciones sindicales.

El secretario general del sindicato de periodistas de Panamá, Gilberto Gómez y Boris Quezada, secretario general de la Central Panameña de Trabajadores de Transporte, coincidieron que la aprobación del presupuesto es vital y fundamental. Señalaron la importancia de que las organizaciones puedan hacer uso de esos fondos para la capacitación y el funcionamiento de las organizaciones sociales.

Para Aniano Pinzón, secretario general de la Confederación Unión Nacional de Trabajadores, destacó que es la primera vez que un ministro de Trabajo les ha permitido la participación a todos los trabajadores y a las organización de trabajadores que de una u otra forma hacen uso de esos fondos pero que tradicionalmente son otras personas las que definen como se entregan esos fondos a las organizaciones que por años han negado a otras organizaciones sindicales el uso de esos fondos, creemos en la transparencia del ministerio de Trabajo y la ministra Jackeline Muñoz.