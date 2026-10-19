Arranca conferencia del CAF y PNUD para poner fin a la pobreza

América Latina tiene 162 millones de personas viviendo en la pobreza. ¿Qué estrategias pueden adoptar los países para combatirla fente a desafíos estancamiento económico, migración, cambio climático y gobernanza?
Esta es la interrogante que busca analizar la conferencia “Fin de la Pobreza: Recalibrando estrategias, renovando compromisos”, que inició este lunes 19 de octubre en el Hotel Sheraton.
El evento arrancó con palabras del canciller panameño Javier Martínez-Acha, quien manifestó que es momento de demostrar la utilidad del multilateralismo, alinear la educación con las necesidades del mercado laboral y fortalecer la democracia, entendiendo que no basta con tener eleccionesnpara garantizar el bienestar social de las naciones.
“Brindemos por una democracia que no se limite a reconocer derechos en sus constituciones sino que permita ejercerlos en la vida cotidiana. Que no prometa prosperidad en los discursos, sino que contribuya a construirla en los hogares”, manifestó Martínez-Acha.
El canciller señaló que la planificación estratégica es clave, facilitando financiamiento para los emprendedores, caminos de acceso a los productores, y educación de calidad a los jóvenes.
“No se trata de gastar menos en los pobres, se trata de invertir mejor para que menos personas tengan que vivir en la pobreza”, concluyó.
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