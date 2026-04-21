Asamblea en crisis: El 55% de la ciudadanía reprueba su gestión

La Asamblea Nacional mantiene una evaluación mayoritariamente negativa, con cambios en la intensidad del rechazo, pero sin una mejora real en la percepción ciudadana.

Así lo revela la encuesta Vea Panamá, de La Estrella de Panamá, elaborada por Prodigious Consulting, que recoge la opinión de los ciudadanos a partir de 1.506 entrevistas presenciales realizadas en ocho provincias del país.

Entre enero y abril, la categoría más crítica, “muy mala”, disminuye de 22,8% a 12,5%. Sin embargo, esta reducción no se traduce en una mejora general, sino en un desplazamiento hacia la categoría “mala”, que aumenta de 45,6% a 55,8%, consolidándose como la opinión predominante.