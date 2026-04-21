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Asamblea en crisis: El 55% de la ciudadanía reprueba su gestión

Sede de la Asamblea Naciona.
Sede de la Asamblea Naciona. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 22/04/2026 00:00
La evaluación negativa de la Asamblea se mantiene, con un aumento en la categoría “mala”

La Asamblea Nacional mantiene una evaluación mayoritariamente negativa, con cambios en la intensidad del rechazo, pero sin una mejora real en la percepción ciudadana.

Así lo revela la encuesta Vea Panamá, de La Estrella de Panamá, elaborada por Prodigious Consulting, que recoge la opinión de los ciudadanos a partir de 1.506 entrevistas presenciales realizadas en ocho provincias del país.

Entre enero y abril, la categoría más crítica, “muy mala”, disminuye de 22,8% a 12,5%. Sin embargo, esta reducción no se traduce en una mejora general, sino en un desplazamiento hacia la categoría “mala”, que aumenta de 45,6% a 55,8%, consolidándose como la opinión predominante.

Asamblea en crisis: El 55% de la ciudadanía reprueba su gestión

Las valoraciones positivas registran un leve incremento, al pasar de 22,9% a 25,6%, aunque siguen siendo insuficientes para equilibrar el balance general.

El comportamiento de estos indicadores refleja una tendencia similar a la observada en el Ejecutivo: una moderación en los juicios más extremos, pero sin cambios de fondo en la percepción negativa.

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