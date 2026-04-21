Asamblea en crisis: El 55% de la ciudadanía reprueba su gestión

<b><a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">La Asamblea Nacional</a></b> mantiene una evaluación mayoritariamente negativa, con cambios en la intensidad del rechazo, pero sin una mejora real en la percepción ciudadana.Así lo revela la encuesta Vea Panamá, de <b>La Estrella de Panamá</b>, elaborada por Prodigious Consulting, que recoge la opinión de los ciudadanos a partir de 1.506 entrevistas presenciales realizadas en ocho provincias del país.<b>Entre enero y abril, la categoría más crítica, 'muy mala', disminuye de 22,8% a 12,5%</b>. Sin embargo, esta reducción no se traduce en una mejora general, sino en un desplazamiento hacia la categoría 'mala', que aumenta de 45,6% a 55,8%, consolidándose como la opinión predominante.