Asamblea forma coalición para enfrentar la ‘influencia china’ respaldada por embajada de EE.UU.

Panamá se incorporó oficialmente a la <b>Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC)</b>, una <b>coalición internacional de legisladores de países democráticos que busca hacer frente a la influencia del <a href="/tag/-/meta/pcch-partido-comunista-de-china">Partido Comunista de China (PCCh)</a></b>. El anuncio se dio durante un acto en la <b><a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b>, con la presencia del embajador de Estados Unidos en Panamá, <b><a href="/tag/-/meta/kevin-marino-cabrera">Kevin Cabrera</a></b>.El IPAC actualmente integra a <b>más de 27 legislaturas y al Parlamento Europeo</b>, con una red que supera los <b>240 miembros</b>. Su misión es salvaguardar el orden internacional basado en normas, defender los derechos humanos, promover la equidad en el comercio, fortalecer la seguridad y proteger la integridad nacional frente a la influencia indebida a través de inversiones y proyectos de desarrollo.Durante su intervención, el embajador Cabrera destacó que la adhesión de Panamá a IPAC refuerza valores compartidos como la democracia y la libertad. <i>'Es un grupo donde dialogamos sobre lo que nos une a Panamá, Estados Unidos y muchos otros países. Estados Unidos es aliado y amigo, y vamos a seguir estando aquí para apoyar a nuestros amigos'</i>, señaló.El diplomático advirtió que <b>la influencia del PCCh se manifiesta en distintos lugares del mundo</b>, desde ciberataques en países de Europa Central y América Latina, hasta prácticas económicas que generan deudas significativas. En ese sentido, mencionó el caso de<b> una empresa de capital chino que mantiene una deuda de $600 millones con el Estado panameño</b>, cifra confirmada por la <b><a href="/tag/-/meta/cgrp-contraloria-general-de-la-republica-de-panama">Contraloría General</a></b>.Por parte de Panamá, los diputados que integran la IPAC son: <b>Jorge Bloise Iglesias, Francisco Brea Tristán, Manuel Cohen Salerno, Ronald De Gracia Moreno, Luis Duke Walker, Joan Guevara Rodríguez, Jorge Luis Herrera, José Pérez Barboni y Roberto Zúñiga Alvara.</b>El diputado Manuel Cohen enfatizó que el objetivo central de esta coalición es <i>'defender la democracia y los derechos humanos en cada una de las naciones que amamos'</i>, y reiteró que el compromiso de la Asamblea es salvaguardar el sistema democrático frente a cualquier intento de injerencia externa.Cohen adelantó que en noviembre se celebrará una reunión internacional de IPAC donde <b>se abordarán de manera más detallada los temas vinculados a China y sus efectos en países democráticos</b>.