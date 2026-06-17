Aseo busca adjudicar contrato de $39 millones tras revés en licitación anterior

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) abrió una nueva licitación pública para contratar el servicio de recolección, barrido, limpieza y transporte de residuos sólidos en la Zona 4 del distrito de Panamá, luego de que el proceso anterior terminara sin adjudicación debido al incumplimiento de los requisitos por parte de los proponentes participantes.

La convocatoria, identificada con el proceso No. 2026-2-98-01-08-LV-000001, contempla una inversión estimada de B/.39,357,216.15 y busca garantizar durante siete años la prestación del servicio en Juan Díaz, Tocumen, Pedregal, Las Mañanitas, Las Garzas, San Martín, Pacora y 24 de Diciembre.

La nueva licitación surge tras una disputa administrativa que llegó hasta el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP), instancia que confirmó la decisión de la AAUD de declarar desierto el renglón correspondiente a la Zona 4 en el proceso anterior.

La resolución concluyó que ninguno de los dos consorcios participantes logró acreditar el cumplimiento de todos los requisitos técnicos, financieros y administrativos establecidos en el pliego de cargos, por lo que la entidad quedó obligada a convocar nuevamente el acto público.

La decisión dejó en suspenso uno de los contratos más importantes vinculados al manejo de residuos en el distrito de Panamá.

La Zona 4 concentra algunos de los corregimientos con mayor crecimiento urbano y poblacional de la capital. También registra problemas históricos relacionados con la acumulación de basura, la formación de vertederos clandestinos y la contaminación de ríos, quebradas y espacios públicos.

El propio pliego de cargos reconoce que en varios sectores persisten puntos críticos de disposición ilegal de desechos, conocidos popularmente como “pataconcitos”, que generan focos de contaminación y favorecen la proliferación de mosquitos, roedores y otros vectores asociados a enfermedades.

En áreas como Las Garzas, Pacora y 24 de Diciembre, las autoridades identifican afectaciones ambientales vinculadas al manejo inadecuado de residuos, mientras que en Tocumen la acumulación de basura representa además una preocupación por la cercanía con el principal aeropuerto del país.

La presencia de desechos en zonas próximas a instalaciones aeroportuarias puede atraer aves y aumentar riesgos para las operaciones aéreas, una situación que históricamente ha sido objeto de vigilancia por parte de las autoridades competentes.

Más controles después del fracaso del proceso anterior

La nueva convocatoria busca evitar los problemas que impidieron adjudicar el contrato original.

Por esa razón, la AAUD mantiene exigencias estrictas relacionadas con experiencia operativa, capacidad financiera y disponibilidad de equipos especializados para la prestación del servicio.

Las empresas interesadas deberán demostrar experiencia en contratos similares de gran escala, capacidad para manejar cientos de toneladas diarias de residuos y respaldo financiero suficiente para garantizar la continuidad de las operaciones durante toda la vigencia contractual.

El pliego también incorpora mecanismos tecnológicos destinados a reforzar la fiscalización del servicio.

Entre ellos figuran sistemas de geolocalización mediante GPS, monitoreo en tiempo real de la flota, cámaras instaladas en los vehículos recolectores, registros digitales de las rutas y un centro de monitoreo desde el cual la AAUD podrá verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

La entidad busca además que el futuro operador implemente programas de educación ambiental y participación comunitaria para reducir la disposición ilegal de basura en comunidades donde el problema persiste desde hace años.

La licitación fue publicada el pasado 11 de junio y se desarrolla bajo la modalidad de Licitación por Mejor Valor, mecanismo que permite evaluar factores técnicos, financieros y económicos antes de seleccionar al contratista.

La reunión previa y de homologación está programada para el 30 de junio mediante una plataforma virtual, mientras que la recepción de propuestas y la apertura de ofertas se realizarán el 24 de julio.

El proceso representa una nueva oportunidad para que la AAUD adjudique un servicio considerado esencial para miles de residentes del sector este de la capital, una región donde los problemas de recolección de basura continúan entre las principales preocupaciones comunitarias y ambientales.

Más allá de la contratación millonaria, el desafío para las autoridades será garantizar que el próximo operador tenga la capacidad real de responder a una demanda creciente y evitar que se repitan los incumplimientos que llevaron al fracaso de la licitación anterior.