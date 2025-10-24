¡Atención conductores! Cierre total en el Corredor Este hacia Brisas del Golf, conozca fecha y horarios

El Corredor Este, en el sentido que conecta la Vía Panamericana con Brisas del Golf, tendrá un cierre total temporal este domingo 26 de octubre de 2025, según informó la Empresa Nacional de Autopistas (ENA). La interrupción se debe a trabajos de instalación de una estructura de acero, una obra clave para mejorar el abastecimiento de agua en el sector este de la ciudad de Panamá.

Según detalla la entidad, las labores de instalación de la infraestructura comenzarán con un cierre parcial a las 5:30 a.m. y se extenderán hasta las 7:00 a.m., periodo durante el cual se mantendrá un solo carril habilitado para el tránsito.