PANAMÁ

¡Atención conductores! Cierre total en el Corredor Este hacia Brisas del Golf, conozca fecha y horarios

Este domingo 26 de octubre se estarán desarrollando trabajos que afectarán el tráfico en el Corredor Este hacia Brisas del Golf.
Kathyria Caicedo
  • 24/10/2025 15:50
El cierre de la vía obedece a la instalación de una estructura de acero para mejorar el abastecimiento de agua en el sector este de la Ciudad de Panamá.

El Corredor Este, en el sentido que conecta la Vía Panamericana con Brisas del Golf, tendrá un cierre total temporal este domingo 26 de octubre de 2025, según informó la Empresa Nacional de Autopistas (ENA). La interrupción se debe a trabajos de instalación de una estructura de acero, una obra clave para mejorar el abastecimiento de agua en el sector este de la ciudad de Panamá.

Según detalla la entidad, las labores de instalación de la infraestructura comenzarán con un cierre parcial a las 5:30 a.m. y se extenderán hasta las 7:00 a.m., periodo durante el cual se mantendrá un solo carril habilitado para el tránsito.

La fase de mayor afectación será el cierre total, que se aplicará desde las 7:00 a.m. hasta las 10:30 a.m. En este lapso de tres horas y media, la vía estará completamente inhabilitada en la dirección Panamericana - Brisas del Golf, recordando que los trabajos se desarrollarán este domingo 26 de octubre.

Se recomienda a los conductores a tomar las debidas precauciones y planificar sus rutas con antelación para evitar retrasos, respetando siempre las señales de seguridad vial dispuestas en la zona.

