¡Atención conductores! Cierre total en el Corredor Este hacia Brisas del Golf, conozca fecha y horarios

El <b>Corredor Este</b>, en el sentido que conecta la Vía Panamericana con Brisas del Golf, tendrá un <b>cierre total temporal</b> este domingo <b>26 de octubre de 2025, según informó la Empresa Nacional de Autopistas (ENA)</b>. La interrupción se debe a trabajos de instalación de una estructura de acero, una obra clave para <b>mejorar el abastecimiento de agua</b> en el sector este de la ciudad de Panamá.Según detalla la entidad, las labores de instalación de la infraestructura comenzarán con un <b>cierre parcial</b> a las <b>5:30 a.m. y se extenderán hasta las 7:00 a.m.</b>, periodo durante el cual se mantendrá un solo carril habilitado para el tránsito.