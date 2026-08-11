ATP apuesta $34.8 millones por infraestructura turística

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) prepara un paquete de nueve proyectos que, en conjunto, representan $34.8 millones en precios de referencia, financiados mediante el Programa de Desarrollo Urbano Integral de Ciudades con Vocación Turística, con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las obras abarcan movilidad, espacios públicos, patrimonio histórico, agua potable, saneamiento, senderos y atención al visitante en distintos destinos del país. El proyecto de mayor inversión se concentra en Boquete, Chiriquí, donde la ATP destina $9.7 millones al Proyecto Integral de Movilidad Turística Sustentable. La obra se divide en tres lotes. El primero contempla un paseo peatonal junto al río Caldera, mejoras al Parque El Tropezón, tres plazoletas, un puente peatonal y la rehabilitación de la avenida B Este. El segundo interviene 827.75 metros de la avenida Buenos Aires, con aceras, estacionamientos, mejoras viales y cruces peatonales. El tercero contempla aceras y reorganización de la avenida Central y Calle 4ta A Sur. Los proyectos buscan mejorar la movilidad peatonal y vehicular y convertir el entorno del río en un espacio público integrado al atractivo turístico de la ciudad. En Colón, la inversión alcanza $5.5 millones para recuperar espacios públicos en corredores que conectan áreas estratégicas de la ciudad con el puerto de cruceros Colón 2000. El proyecto contempla intervenciones en la Calle 9na y Paseo Centenario, además de la avenida Roosevelt y Calle 7ma. La renovación de aceras, el reordenamiento del tráfico, la señalización bilingüe y la recuperación de espacios públicos buscan facilitar el desplazamiento de los cruceristas hacia el casco histórico y otros puntos de la ciudad. La apuesta es que una mejor conexión entre el puerto y la ciudad aumente las oportunidades de consumo en comercios y negocios locales. El patrimonio histórico concentra otras dos inversiones importantes. En el Conjunto Monumental de Santo Domingo, en el Casco Antiguo, se destinan $5.702 millones para estudios, diseño, restauración y equipamiento. El proyecto contempla adaptar un edificio de dos pisos para convertirlo en un centro de información turística y cultural, además de restaurar la cubierta de madera de la Capilla de Santo Domingo. La intervención busca conservar el patrimonio y ampliar la oferta turística, incluido el turismo religioso.

A pocos metros, las Ruinas de la Iglesia de la Compañía de Jesús recibirán una inversión de $5 millones. El proyecto contempla estudios, diseño, restauración y equipamiento para habilitar parte del inmueble como oficinas de la ATP y espacios de asistencia a visitantes. La intervención busca preservar el bien patrimonial y, al mismo tiempo, incorporar nuevos usos que contribuyan a su sostenibilidad económica y ambiental. El contrato contempla 575 días, divididos en 180 días para estudios y diseño, 365 para restauración y construcción y 30 para el cierre administrativo. En Tierras Altas, Chiriquí, la ATP destina $2.5 millones a la rehabilitación de los sistemas de abastecimiento de agua de las comunidades de Paso Ancho y Las Perlas. La obra contempla intervenir dos acueductos rurales existentes, optimizar fuentes de agua, rehabilitar captaciones, líneas de conducción, tanques, redes de distribución, sistemas de medición, desinfección y bombeo. El objetivo es garantizar un servicio de agua potable continuo y de calidad. El contrato contempla 540 días: 180 para estudios y diseño, 300 para construcción y 60 para cierre. La infraestructura turística también llegará a Taboga, donde se proyecta una inversión de $2.6 millones. El proyecto combina la recuperación de espacios públicos con la construcción del sistema de alcantarillado sanitario. La obra busca atender necesidades básicas de la isla y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones urbanas de uno de los destinos turísticos más cercanos a la capital. Otros $1.8 millones se destinan a la rehabilitación de senderos prioritarios. El primer lote comprende el Camino de Cruces, dentro de los parques nacionales Soberanía y Camino de Cruces, con trabajos de rehabilitación, señalización interpretativa y orientativa e infraestructura menor para visitantes. El segundo lote corresponde a Los Pozos Termales de Silla Pando y a facilidades turísticas en el sector de Los Llanos, en Tierras Altas, incluyendo accesos, servicios, mobiliario y medidas de protección ambiental. Los proyectos buscan mejorar la seguridad y experiencia del visitante sin desligar el turismo de la conservación de los recursos naturales y patrimoniales.