Aura Guerra de Villalaz: Una mujer de la justicia

No hay penalista que no lamente su desaparición física y que no reconozca sus aportes a la justicia. No es para menos. Era una mujer intachable que “rompió moldes” en el derecho y la docencia. “Recta, estricta y justa”, sobre todo “una gran maestra”: Aura Emérita Guerra de Villalaz (1929-2024). Así la reconocen colegas y exalumnos en la red social X.

El abogado Carlos Barsallo recordó que fue “profesora de muchos abogados, jueces y magistrados, quienes deben estar agradecidos por sus enseñanzas”. Un mensaje que postea en su cuenta de X con una imagen en la que aparecen ambos.

“Pierde el país a una eminente profesional y digna educadora”, expresó el catedrático universitario de derecho constitucional Miguel Antonio Bernal, en la misma red.

Integró una Corte Suprema de Justicia “de lujo” posinvasión, donde se caracterizó por su actuar ético, humano, vanguardista y cívico.

Fue presidenta de la Sala Penal de la Corte y estuvo comprometida con la administración de justicia. Ayudó a sentar las bases del entonces Instituto de la Defensoría de Oficio, hoy Instituto de la Defensa Pública.

Eduardo Quirós, abogado y docente, destacó su participación como fundadora de la Unión de Mujeres Ciudadanas y su lucha por las libertades. “¡Llevó una vida ejemplar!. ... Siempre agradecido a mi admirada profesora”, dijo, en su cuenta de X.

El Colegio Nacional de Abogados también lamentó el sensible fallecimiento de una de sus miembros más destacados.

La Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia la distinguió entre las “mujeres destacadas” en 2023. Era miembro fundadora de la organización.

Egresada de la escuela Normal de Santiago. Estudió la licenciatura en derecho en la Universidad de Panamá. Años más tarde dirigió la facultad. Por 25 años preparó a juristas. Era considerada “una institución” en derecho penal, citan diarios locales. Realizó estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de México (Unam).

Publicó innumerables monografías, artículos y ensayos en prestigiosas revistas y diarios nacionales e internacionales sobre derecho, la mujer, la niñez, entre otros.

Fue seguidora cercana de las luchas nacionalistas y reivindicativas del pueblo panameño por su soberanía e independencia desde su época de estudiante.