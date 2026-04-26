Azúcar y poder: cuando una ley se debate entre beneficiar al agro o a una élite

Galindo, confirmó seguir asesorando al mandatario 'ad honorem', y a su juicio, descartó conflictos con el proyecto 'ya que no tengo vínculo con dicha Secretaría [Nacional de Energía]'.<i>'Aprovecho para terminar señalando que como ciudadano estoy de acuerdo en que podamos implementar el programa de etanol en nuestro país , a mi juicio el mismo será de beneficio al sector agroindustrial panameño, sustituyendo la importación de combustible que no producimos en Panamá por un producto nacional'</i>, explicó. La<b> Compañía Azucarera la Estrella</b> no tiene ningún trato preferencial ni el proyecto de ley que se discute actualmente contempla monopolios ni prerrogativas a las diversas centrales azucareras existentes en nuestro país, señaló el asesor presidencial.