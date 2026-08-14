BAC se incorpora al proceso penal de Operación Pandora

El banco BAC Panamá se incorpora al proceso penal de la Operación Pandora.
A través de un comunicado oficial, la entidad bancaria anunció que toma la decisión por iniciativa propia para aportar directamente a las autoridades la trazabilidad y documentación de sus operaciones.
“BAC Panamá no ha sido acusado en este caso ni ha enfrentado acusaciones penales durante sus30 años de operación en Panamá. Su participación en este proceso es voluntaria y tiene elpropósito de contribuir al esclarecimiento de los hechos y reafirmar la confianza que lasempresas deben poder depositar en la información y en las certificaciones oficiales emitidas porel Estado”, enfatizó el comunicado.
Un informe del Ministerio de Economía y Finanzas reveló en 2025 cómo se habrían generado millones de dólares en créditos fiscales ilegítimos en la Dirección General de Ingresos, que luego habrían sido traspasados a sociedades y finalmente vendidos por dinero real a entidades bancarias, principalmente al BAC International Bank.
“Nuestra participación nos permitirá ampliar la colaboración directa que hemos mantenido con lasautoridades, aportar la documentación requerida para la trazabilidad de las operaciones y exponeroportunamente nuestra actuación en la adquisición de estos créditos, cuyos pagos se realizarondespués de que aparecieran oficialmente acreditados y certificados en la plataforma de la DGI”, añade el comunicado.
Durante las audiencias de la Operación Pandora, el Ministerio Público detalló cómo se vendieron créditos fiscales desde sociedades intermediarias a BAC International Bank. La sociedad Master Eco Green, por ejemplo, firmó contratos con representantes del banco y recibió transferencias de la entidad, de acuerdo a la información presentada por los fiscales.
El informe de auditoría del Ministerio de Economía y Finanzas que el banco fue el “beneficiario final” por 23 millones de dólares en la aplicación de boletas de pago desvinculadas por medio de ajustes; y de 7 millones de dólares en créditos de pagos no aplicados. Estos montos no eran dinero en efectivo, sino créditos fiscales que el banco podría deducir de sus pagos a la Dirección General de Ingresos.
“La expresión beneficiario final debería entenderse como el contribuyente a cuyo favor se aplicó una acreditación tributaria ante la DGI, no como el receptor de dinero en efectivo ni de fondos depositados en cuentas bancarias. Lo que sí podemos aclarar es que los créditos fiscales adquiridos por BAC tenían como destino la cuenta corriente tributaria del Banco ante la DGI, para compensar obligaciones fiscales propias del Banco. De nuevo, no eran depósitos bancarios ni fondos recibidos por BAC y no fueron adquiridos para su posterior colocación o venta a clientes”, respondió la entidad en julio a una consulta de La Estrella de Panamá sobre el tema.
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