Bancos advierten riesgos de ley sobre prescripción de deudas

La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) expresó la mañana de este sábado 14 de marzo su preocupación por los posibles efectos del proyecto de ley No. 388, una iniciativa relacionada con el reconocimiento administrativo de la prescripción de deudas que, según el gremio, podría tener implicaciones importantes para el acceso al crédito de personas, familias y empresas en el país.

El gremio señaló que, más allá de las dudas sobre su constitucionalidad, la propuesta podría alterar las condiciones que han permitido mantener estable el sistema crediticio en Panamá.

De acuerdo con la ABP, el sistema de crédito nacional se sustenta en la confianza y en el compromiso de la mayoría de los clientes bancarios con el cumplimiento de sus obligaciones.

Según la organización, esa cultura de pago responsable ha contribuido a que los niveles de morosidad se mantengan estables y a que el crédito continúe siendo una herramienta clave para que miles de familias puedan adquirir una vivienda, iniciar un negocio o afrontar momentos importantes de su vida.

La asociación también explicó que cuando una persona atraviesa dificultades económicas inesperadas —como la pérdida de empleo o una disminución de sus ingresos— generalmente busca acuerdos con su banco para reestructurar sus préstamos y seguir cumpliendo con sus compromisos. Ese tipo de acciones, destacó el gremio, reflejan valores de responsabilidad que han contribuido a la estabilidad del sistema financiero panameño.

No obstante, el gremio bancario advirtió que algunas disposiciones del proyecto podrían generar incentivos equivocados, al abrir la posibilidad de que ciertos deudores opten por evitar el pago de sus obligaciones hasta que estas prescriban, beneficiándose de la eliminación de referencias negativas en su historial de crédito. En contraste, quienes optan por reestructurar y pagar sus deudas continuarían viendo reflejadas sus dificultades financieras temporales en sus registros crediticios.

La asociación considera que esta situación podría enviar una señal injusta para quienes actúan con responsabilidad y debilitar las condiciones que actualmente promueven la cultura de pago en Panamá.

Asimismo, el gremio señaló que el proyecto introduce una nueva vía administrativa para la prescripción de deudas ante el banco, la Superintendencia de Bancos y eventualmente la Corte Suprema de Justicia, mientras el proceso judicial tradicional seguiría vigente. Esta duplicidad de procedimientos, indicó, podría generar mayor complejidad, costos e incertidumbre en el sistema.

De acuerdo con la asociación, cuando aumentan los riesgos dentro del sistema crediticio, las condiciones para otorgar préstamos suelen volverse más estrictas, lo que puede traducirse en financiamientos más costosos o más difíciles de obtener, afectando especialmente a familias, emprendedores y pequeñas empresas que dependen del crédito para desarrollar sus proyectos.