Basilio González: ‘Jueza Baloisa dictó sentencia sin prueba idónea contra Jaime Ford’

El segundo Tribunal Superior de Causas Penales tendrá que volver a revisar una sentencia dictada el año pasado por la juez Baloisa Marquínez, reincidente en señalamientos de forzar fallos carentes de la prueba idónea y con falencia probatoria.

Así lo afirmó el equipo de defensa de Jaime Ford, ex ministro de Obras Públicas, quien el 13 de noviembre de 2023 fue sentenciado por la juez Marquínez dentro del llamado caso Blue Apple por el supuesto delito contra el orden económico.

El abogado Basilio González no solo sostiene que la juez Marquínez no pudo encontrar ninguna sola prueba directa contra Ford, sino que ella también ponderó erróneamente el testimonio de uno de los testigos que usó para dictar sentencia: Jorge Espino Méndez.

Señaló que en el expediente de este caso que cuenta de 203 mil fojas, se puede constatar que en la revisión de las cuentas personales y familiares en la residencia de Ford, no se encontró un solo documento o prueba demostrativa que el ex funcionario haya incurrido en el delito por el que fue juzgado bajo cuestionables indicios armados por la juez Marquínez.

Un manejo irregular que ahora debe ser revisado y corregido por el Tribunal Superior, reiteró la defensa de Ford.

“En la sentencia de la juez Marquínez se concluyó equivocadamente que el testigo Espino, ya señalado en otros procesos, le entregó propiedades en concepto de coimas. Pero con fundamento en la Ley registral sobre la propiedad privada, esta conclusión de la juez es totalmente equivocada, ya que las propiedades señaladas estaban registradas a nombre de sociedades anónimas en las que el ex ministro Ford nunca estuvo vinculado, tal como quedó evidenciado en el expediente. Además, las propiedades se compraron cuando Ford ya no era funcionario público”, sustentó la defensa legal de Ford que ahora apela a que el Tribunal Superior corrija el daño hecho por el juzgado segundo liquidador de causas penales.

Esta sentencia no tomó en cuenta que las tres fincas bajo cuestionamiento y que fueron adquiridas por Espino, no guardan ninguna relación o vínculo con Ford.

Una de estas propiedades está a nombre de la sociedad Casco Viejo 1958 S.A., la cual fue adquirida por Espino el 29 de agosto de 2014, fecha para la cual Ford ya no era ministro de Obras Públicas.

Incluso, para ese entonces ya gobernaba el ex presidente Juan Carlos Varela.González señaló que una prueba contundente que desvincula a Ford con esta propiedad es que en el registro de esta sociedad consta un acta de asamblea de accionistas aprobando el cambio de su junta directiva en septiembre de 2017, cuando para ese entonces el ex ministro se encontraba detenido en el Centro Penitenciario El Renacer.

“Esto prueba que Ford no es accionista de la sociedad Casco Viejo 1958 S.A.”, resaltó González.Igual situación presenta la otra sociedad, Westover Green Properties S.A., dueña de la propiedad que fue adquirida por Espino el 20 de febrero de 2013.

Esta sociedad reportó cambios de directivas tanto 8 de diciembre de 2014 y el 31 de marzo de 2015, y en ninguno existe algún tipo de vinculación con Ford.

En la propiedad adquirida por Espino bajo la sociedad Oeste Progresa S.A. el 8 de octubre de 2014 en el gobierno de Varela, también se registran cambios de directiva donde se nombra a Espino como presidente y a Julián París como secretario. Uno de estos cambios se da el 29 de septiembre de 2017, cuando Ford se encontraba detenido en El Renacer.

“Una vez más se prueba que no puede haber un vínculo entre Ford y estas sociedades”, destacó la defensa del ex ministro.Además, la juez dio por hecho el pago de comisiones a Ford, ignorando los señalamientos de los otros testigos y hechos circunstanciales que no lo vinculan.

En el caso del proyecto Nueva Providencia ejecutado por la empresa Ingeniería REC, el propio propietario de la empresa Eduardo Di Bello, declaró públicamente que no le consta que ninguno de los pagos que hizo se dirigieron al ex ministro Ford.Se trata de un proyecto habitacional adjudicado mientras Carlos Duboy fue el ministro de Vivienda, y su orden de proceder se da bajo la administración de José Domingo Arias, hechos que los desvinculan complemente de esta parte de la investigación, dijo González.

En la parte de los cheques girados por la empresa Rodsa, el propietario de la constructora, Juan Alexis Rodríguez, nunca mencionó a Ford en su delación premiada.

Incluso la juez Marquínez no tomó en cuenta que los representantes de Blue Apple, Joaquín Rodríguez y Federico Barrios, declararon que estos cheques de Rodsa fueron solicitados por el abogado Mauricio Cort y no por Jaime Ford.

La defensa de Ford reiteró que todos estos elementos deben ser revisados ahora por el Tribunal Superior, asegurando una corrección de la sentencia dictada por la juez Marquínez sin tener una prueba idónea e ignorando testimonios y documentación registral.

“Nuestro defendido no ha sido mencionado en ningún áudito de la Contraloría, nunca ha sido citado por el Tribunal de Cuentas, y nunca fue investigado por enriquecimiento injustificado. Esto prueba su inocencia”, puntualizó la defensa de Ford.