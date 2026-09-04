Benicio Robinson: ‘Algún día Panamá estará preparado para que sea presidente’

El presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y diputado de la Asamblea Nacional, Benicio Robinson, aseguró que en algún momento Panamá estará preparado para verlo como presidente de la Asamblea Nacional e incluso de la República.

Robinson hizo estas declaraciones el jueves 3 de septiembre, durante la sustentación del presupuesto de la Asamblea Nacional para la vigencia fiscal 2027 ante la Comisión de Presupuesto.

Al referirse a su trayectoria política, el diputado recordó que pese a sus cuatro décadas en la actividad política nunca ocupó la presidencia del Órgano Legislativo.

“Este servidor tiene sus 40 años aquí y no ha sido presidente de esta Asamblea”, manifestó Robinson.

El dirigente perredista explicó que, en su momento, decidió no asumir esa posición porque consideraba que el país todavía no estaba preparado para verlo al frente de la Asamblea Nacional.

“Tal vez no he sido presidente porque lo he decidido yo, no ser presidente de esta Asamblea”, afirmó.

Robinson recordó además que en el pasado expresó su percepción sobre una eventual aspiración a la Presidencia de la República.

“En su tiempo que pude haber sido porque creo que decía yo una vez, el país no está preparado todavía para que Benicio sea presidente de la Asamblea ni sea presidente del país. Algún día va a estar preparado”, sostuvo.

El diputado insistió en que esa posición ya la había expresado anteriormente y reiteró que, a su juicio, llegará el momento en que el país esté preparado.

“Yo lo dije y si ustedes no se han olvidado, yo lo dije, no está preparado para que Benicio sea presidente de esta Asamblea”, puntualizó.

Las declaraciones de Robinson se dieron en medio de la discusión del presupuesto de la Asamblea Nacional para 2027 y vuelven a poner sobre la mesa su trayectoria y sus posibles aspiraciones dentro de la política nacional.