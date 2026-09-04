Gavi y Gabriel Jesús completan el penúltimo entreno antes del compromiso en Mestalla

El centrocampista Gavi y el delantero brasileño Gabriel Jesús han participado al completo en la penúltima sesión de entrenamiento semanal del Barcelona que este domingo jugará en Mestalla ante el Valencia.

Ambos jugadores ya participaron en parte del entrenamiento de este jueves, pero hoy viernes han tomado parte en la totalidad del mismo. El sevillano regresa después de dos ausencias (Athletic y Rayo Vallecano), tras sufrir una contusión en el partido inaugural del campeonato en Elche.

Por lo que respecta al brasileño, se trata de la última incorporación del equipo de Hansi Flick en este mercado de verano y responde al deseo de los azulgrana de contar con un delantero centro puro, después de la marcha de Robert Lewandowski y de Ferran Torres.

Una de la novedades de la sesión fue la presencia del extremo Iu Martínez, jugador del Juvenil A, que ya entrenó el jueves con el equipo y este viernes ha vuelto a repetir. La única baja en el equipo de Flick es la del neerlandés Frenkie de Jong.

El Barça jugará por última vez en Mestalla antes de que el estadio cambie de ubicación. El duelo correspondiente a la cuarta jornada de Liga entre el Valencia y el Barça será el último que el conjunto azulgrana disputará en el actual estadio valencianista. Y es que, si se cumplen los plazos previstos, el Valencia comenzará la temporada 2027-28 en el Nou Mestalla, poniendo punto final a más de un siglo de historia en el actual recinto.

Los azulgranas realizarán el último entrenamiento de la semana este sábado. Posteriormente Hansi Flick responderá a las preguntas de los medios en la rueda de prensa previa al partido contra el Valencia.