Senan intercepta 2,313 paquetes de droga en el Pacífico y Estados Unidos destaca el operativo

La Embajada de Estados Unidos en Panamá resaltó en una publicación en su cuenta de X la operación antidrogas ejecutada por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en aguas del Pacífico panameño, en la que fueron interceptados 2,313 paquetes de presunta sustancia ilícita.

A través de su publicación en redes sociales, la representación diplomática señaló que la operación se realizó aproximadamente a 198 kilómetros de la costa, utilizando equipos financiados mediante programas de cooperación del Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL).

Según la Embajada estadounidense, la droga se dirigía hacia la frontera de Estados Unidos, por lo que destacó el papel de Panamá en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico internacional.

“No se trata solo de proporcionar recursos: estamos dando a nuestros socios las herramientas para combatir con contundencia el crimen transnacional”, señaló la Embajada de Estados Unidos.