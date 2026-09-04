Senan intercepta 2,313 paquetes de droga en el Pacífico y Estados Unidos destaca el operativo

La Embajada de Estados Unidos en Panamá resaltó en una publicación en su cuenta de X la operación antidrogas ejecutada por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en aguas del Pacífico panameño, en la que fueron interceptados 2,313 paquetes de presunta sustancia ilícita.
A través de su publicación en redes sociales, la representación diplomática señaló que la operación se realizó aproximadamente a 198 kilómetros de la costa, utilizando equipos financiados mediante programas de cooperación del Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL).
Según la Embajada estadounidense, la droga se dirigía hacia la frontera de Estados Unidos, por lo que destacó el papel de Panamá en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico internacional.
“No se trata solo de proporcionar recursos: estamos dando a nuestros socios las herramientas para combatir con contundencia el crimen transnacional”, señaló la Embajada de Estados Unidos.
El decomiso corresponde a una operación realizada por unidades del Senan en el Pacífico panameño, donde fue interceptada una lancha rápida que transportaba la sustancia ilícita.
De acuerdo con información oficial del Senan, publicada el 12 de agosto, la operación se desarrolló al sur de Punta Burica, en la provincia de Chiriquí. Durante la acción también fueron aprehendidos tres hombres.
Las autoridades contabilizaron 2,313 paquetes de presunta sustancia ilícita, que fueron trasladados junto con la embarcación y los aprehendidos a la Estación Aeronaval de Quebrada de Piedra, en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Chiriquí.
Posteriormente, el Ministerio de Seguridad Pública informó que el cargamento equivalía a casi dos toneladas de cocaína.
El jugador panameño analiza el séptimo lugar de Panamá en el Mundial de Flag Football y detalla el proceso clasificatorio hacia Los Ángeles 2028
El retiro de los sombreros y la intervención de la Plaza de Francia han reducido, según comerciantes consultados, el flujo de visitantes y las ventas de...
El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros