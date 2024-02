Bola de fuego surca los cielos de Costa Rica y Panamá

Una bola de fuego sobrevoló los cielos de Panamá, la madrugada del lunes. El extraño fenómeno también se percibió en Costa Rica. Así lo han documentado las redes sociales.

¿Meteorito? Es la primera pregunta que se vino a la mente de los panameños y costarricenses. Es que la extraña figura era similar a un meteorito cuando arde en la atmósfera. Aunque, hay quienes creen que se trataba de basura espacial.

En Costa Rica, el hecho ocurrió como a la 1:45 a.m. y 2:00 a.m. En Panamá, los reportes de redes sociales indican que el objeto se observó en la madrugada, pero no precisan la hora.

Los usuarios de las redes aseguran haber visto el fenómeno en las provincias de Chiriquí, Colón, Veraguas y Coclé. Pero, la mayoría de los reportes provienen de la provincia de Chirquí, fronteriza con Costa Rica.

Astrónomos costarricenses del Planetario de la Universidad de Costa Rica, citados por Teletica.com, coinciden en que se trata de “basura espacial”. Es decir, objetos artificiales fabricados por humanos que están en órbita, por ejemplo, satélites viejos o etapas de cohetes desechados. Estos suelen provenir de misiones espaciales pasadas o accidentes. Luego que estos se mantienen en el espacio pueden regresar a la tierra. Al ingresar a la atmósfera se queman.