Buque Escuela ‘Unión’ de Perú viene a Panamá para mostrar su oferta turística y cultural

El Buque Escuela a Vela Buque Armada Peruana (B.A.P.) Unión llegará a la Terminal de Cruceros de Amado, el próximo 15 de octubre de 2025.
El Buque Escuela a Vela Buque Armada Peruana (B.A.P.) Unión llegará a la Terminal de Cruceros de Amado, el próximo 15 de octubre de 2025.
La ‘Casa Perú’ a bordo del Buque Escuela Unión es un reflejo de la sinergia entre tradición y sostenibilidad, donde el pasado se encuentra con el futuro.
La 'Casa Perú' a bordo del Buque Escuela Unión es un reflejo de la sinergia entre tradición y sostenibilidad, donde el pasado se encuentra con el futuro.
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 08/10/2025 12:07
A bordo del buque viaja la ‘Casa Escuela’ que invita al mundo a explorar la diversidad cultural de Perú, desde textiles y artesanías auténticas hasta su gastronomía mundialmente reconocida y superalimentos que están conquistando mercados globales

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), en colaboración con la Marina de Guerra del Perú, anunció la llegada del Buque Escuela a Vela Buque Armada Peruana (B.A.P.) Unión, a la Terminal de Cruceros de Amado, programada para el próximo 15 de octubre de 2025.

A bordo del emblemático buque viaja la “Casa Perú”, un innovador espacio diseñado para ofrecer a los visitantes una inmersión en la rica oferta turística, cultural y gastronómica de Perú.

El B.A.P. Unión está realizando una travesía internacional que incluye 10 puertos en 8 países de América y Europa. A lo largo de este emocionante recorrido, presenta la “Casa Perú” como una vitrina dinámica donde se destacan las tradiciones peruanas.

Cada vez que abre sus puertas, invita al mundo a explorar la diversidad cultural de Perú, desde textiles y artesanías auténticas hasta su gastronomía mundialmente reconocida y superalimentos que están conquistando mercados globales. Este espacio es un reflejo de la sinergia entre tradición y sostenibilidad, donde el pasado se encuentra con el futuro.

Juan Luis Reus, Consejero Económico Comercial de PROMPERÚ en Panamá, expresó: “Es un orgullo para nosotros que el B.A.P. Unión llegue a Panamá con la ‘Casa Perú’ a bordo, compartiendo nuestra cultura, gastronomía y tradiciones en cada país visitado”.

Y, añadió: “Panamá es un aliado esencial para nosotros en los ámbitos económico, logístico y turístico. Esta será una oportunidad única para que más panameños descubran las maravillas de un destino cercano, seguro y lleno de experiencias inolvidables como lo es Perú”.

El B.A.P. Unión, reconocido como el velero más grande y rápido de América, porta la Marca Perú en su vela mayor. Desde su creación en 2011, ha sido un símbolo de Perú y ha participado en acciones clave de promoción internacional para proyectar la imagen del país en el mundo.

Desde su incorporación a la Marina de Guerra del Perú en 2016, el B.A.P. Unión se ha consolidado como un embajador itinerante, promoviendo la identidad de la Marca Perú en cada puerto que visita.

